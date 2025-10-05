青棒／中信銀行贊助中信盃黑豹旗 感謝棒協理事長辜仲諒扎根基層

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
國立台北商業大學五專部將於開幕戰迎戰爭取衛冕的新北市穀保家商。圖／中華棒球協會提供
國立台北商業大學五專部將於開幕戰迎戰爭取衛冕的新北市穀保家商。圖／中華棒球協會提供

中國信託商業銀行冠名贊助第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年總計212支球隊參賽，包含275位女性球員及25位女性教練參與，「女黑豹」人數再攀顛峰，其中包括台北市中山女中、台南女中和高雄女中，南北3所女校齊聚中信盃黑豹旗女子組，期待在球場一較高下。

中國信託銀行首度增設「績優社團補助方案」，闖進32強的社團球隊將可獲中信盃黑豹旗實戰球、客製化牛皮手套和球棒，鼓勵球隊紮實練習，提升實力。

中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會今天舉行，運動部部長李洋、中華棒球協會副理事長趙士強、中國信託金融控股公司暨中信銀行主任秘書陸麟錚、「黑豹大學長」中信兄弟棒球隊球員張祖恩及「黑豹大學姐」張甄芸共同出席，為賽事揭開序幕。

李洋表示，黑豹旗是台灣棒球基層培育重要的一環，感謝各級學校與教練的栽培，讓台灣棒球更扎根，女子棒球的加入讓運動不分性別，期許大家都能拚勁全力，享受比賽。

中國信託金控主任秘書陸麟錚特別感謝棒協理事長辜仲諒及團隊扎根基層，為愛打棒球的孩子搭建舞台，讓中國信託有機會每年陪伴兩百多支球隊圓夢，期許球員全力以赴、超越自我。

中信盃黑豹旗年度影片《海上來的球》亦於今天首播，真實記錄馬祖高中棒球隊熱血教練鄭林在的故事。為了幫孩子圓夢，鄭林在教練辭去律師工作與台灣警察專科學校教職，帶著7位桃園市大園國中棒球隊畢業生跨海加入馬祖高中，把浪頭當壘包，以撲浪練撲壘、將滑沙當滑壘，馬祖成為第2個故鄉、沙灘變身第2個球場，繼續譜寫航道上的棒球夢。

另一方面，為了感謝長期耕耘基層棒運的幕後推手，中信盃黑豹旗特別設置象徵最高榮耀的「黑豹獎」，以表揚基層教練對臺灣棒球運動的貢獻，參賽學校在10月24日前皆可提出自薦報名，棒協將組成專業評審團評選，向棒運推手致敬。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗是全台規模最大的青棒賽事，今年賽事自10月26日至11月30日於全台各地球場舉行，抽到「籤王」的國立台北商業大學五專部將於開幕戰迎戰爭取衛冕的新北市穀保家商。

台北商大五專部張棋傑表示，上台前隊友一直叫他「抽2號」，自己也有預感會抽中，沒想到竟得償所願；第一次對戰科班球隊，張棋傑喊話，希望對方派最強的球員出戰，自己最想對決U18國手張乙安，挑戰最強的對手。

更多賽事資訊詳見中信盃黑豹旗官方網blackpanthercup.tw、中信盃黑豹旗官方Facebook粉絲專頁及Instagram帳號。

中華棒球協會副理事長趙士強（左）特別致贈感謝狀予中國信託金控主任秘書陸麟錚（右）。圖／中華棒球協會提供
中華棒球協會副理事長趙士強（左）特別致贈感謝狀予中國信託金控主任秘書陸麟錚（右）。圖／中華棒球協會提供
今年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽共有212隊參賽。圖／中華棒球協會提供
今年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽共有212隊參賽。圖／中華棒球協會提供
中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會今天在台北市三創生活園區舉行，中國信託金控主任秘書陸麟錚致詞時鼓勵球員全力以赴、超越自我。圖／中華棒球協會提供
中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會今天在台北市三創生活園區舉行，中國信託金控主任秘書陸麟錚致詞時鼓勵球員全力以赴、超越自我。圖／中華棒球協會提供
運動部部長李洋（中）、中華棒球協會副理事長趙士強（右二）、中國信託金控主任秘書陸麟錚（左二）、「黑豹大學長」中信兄弟隊球員張祖恩（右一）及「黑豹大學姐」張甄芸（左一）共同參與中信盃黑豹旗啟動儀式。圖／中華棒球協會提供
運動部部長李洋（中）、中華棒球協會副理事長趙士強（右二）、中國信託金控主任秘書陸麟錚（左二）、「黑豹大學長」中信兄弟隊球員張祖恩（右一）及「黑豹大學姐」張甄芸（左一）共同參與中信盃黑豹旗啟動儀式。圖／中華棒球協會提供
「黑豹大學長」中信兄弟隊球員張祖恩出席中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會，分享參賽經驗。圖／中華棒球協會提供
「黑豹大學長」中信兄弟隊球員張祖恩出席中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會，分享參賽經驗。圖／中華棒球協會提供

棒球 黑豹旗 李洋

