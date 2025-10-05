快訊

中職／張祖恩「打掉重練」可20公尺傳球 盼春訓能進牛棚

中央社／ 台北5日電
中信兄弟投手張祖恩。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟投手張祖恩。圖／中信兄弟隊提供

中職中信兄弟隊投手張祖恩今年接受手肘韌帶重建手術，復健已可20公尺傳球，進度若沒問題，明年春訓可進入牛棚階段。他遇到傷勢轉換想法，「老天覺得我還不夠、要我打掉重練。」

張祖恩今天出席黑豹旗青棒賽開賽記者會，對於今年遇到較大的傷勢，有感而發表示，現在的目標就是要健康回到場上，也鼓勵學弟妹珍惜在場上打球時光、享受棒球，不要覺得棒球是很困難的事，「我是因為喜歡棒球才打棒球，不是因為打棒球而打棒球。」

他在今年4月二軍出賽2場後手肘不適，經檢查確認為手肘內側韌帶撕裂傷，進行韌帶重建手術（Tommy John）。

張祖恩受訪表示，目前復健進度可以到20公尺傳球，感覺都還不錯、身體很健康，營養師也有建議，肌肉量要提升、有慢慢增加肌肉量。

他透露，復健教練已經給了投球課表，順利的話，明年春訓會再評估，如果沒有問題，明年1月就可以進入牛棚練投。

此外，張祖恩提到，今年本來有機會可以競爭輪值，但不會特別說是可惜，只能說老天爺覺得自己還不夠，叫他「打掉重練」，在二軍出賽就已經受傷，就代表身體強度還不夠。

張祖恩今年季前也有赴美訓練，他表示收穫很多，得到很多新的知識，讓腦袋有更多不同想法，美式訓練也是嚮往的訓練型態，希望多嘗試，找到最合適的方式。

日職／佐佐木朗希離隊效應！羅德8年來首度墊底 吉井理人辭監督

日本職棒羅德隊5日宣布，總教練吉井理人已在4日正式提出辭呈，球團同意受理，傳出接替人選內定為首席教練大村三郎。。 吉井理人在2023年接掌兵符，首季便帶領羅德以聯盟第2名挺進高潮系列賽，去年再度

