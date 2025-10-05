快訊

青棒／中信盃黑豹旗26日開打 台北商大抽中籤王對決衛冕軍穀保

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月26日開打。圖／中華棒球協會提供
第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月26日正式開打，來自全國212隊、超過4000名球員、教練爭取冠軍。

中信盃黑豹旗在運動部、中國信託商業銀行以及各界大力支持下，今年邁入第13年，從第1屆51隊參賽，最近已經連續兩年突破210隊，儘管在少子化等多項因素影響下，每年都會有學校球隊無法繼續參加，但在主辦單位努力下，不但找回12支過去曾經參賽、後因故短暫退出的學校重回賽場，今年更有包含兩支女子隊在內的9支球隊初次亮相。

中華棒球協會副理事長趙士強表示，中信盃黑豹旗對青棒來說是重要的時刻，期待每位球員都能一步一腳印踏實訓練、快樂比賽，享受終生難忘的黑豹旗。

運動部部長李洋也說，黑豹旗是台灣棒球基層培育重要的一環，感謝各級學校與教練栽培，讓台灣棒球更扎根，女子棒球的加入讓運動不分性別，期許大家都能拚勁全力，享受比賽。

中國信託金控主任秘書陸麟錚表示，中國信託增設「績優社團球隊」補助，凡晉級32強社團球隊，都將獲得中信贊助的黑豹旗賽事用球、牛皮手套與球棒，期待大家拚出超越自我的榮耀時刻。

今年首次參賽的球隊分別為女子組的中山女中、台南女中，一般組則為康橋高中新店校區、六和高中、衛道中學、揚子高中、嘉科實中、南光高中及楠梓高中，最特別是過去離島地區大多都以聯隊名義參賽，但今年澎湖馬公高中、澎湖海事都獨立參賽。

本屆黑豹旗開賽記者會主辦單位也公布本屆開幕周活動，讓選手有機會能與剛落幕的U18世界盃青棒賽中華隊國手一同切磋，現場更進行備受期待的抽籤儀式，台北商大手氣爆棚抽中「籤王」，首戰將挑戰去年冠軍穀保家商。

中信盃黑豹旗賽事除了感謝國內長期關心體育的中國信託銀行大力支持，也特別感謝全球人壽、公共電視、台灣美津濃、沛服科技、滾石唱片與本色音樂，一同支持高中生最青春熱血的棒球夢。

台北商大抽中「籤王」，首戰將挑戰去年冠軍穀保家商。圖／中華棒球協會提供
運動部部長李洋出席中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽開打記者會。圖／中華棒球協會提供
中華棒球協會副理事長趙士強（左）頒發感謝狀。圖／中華棒球協會提供
黑豹旗 棒球 運動部

