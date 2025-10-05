青棒／中信盃黑豹旗26日開打 台北商大抽中籤王對決衛冕軍穀保

第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月26日正式開打，來自全國212隊、超過4000名球員、教練爭取冠軍。

中信盃黑豹旗在運動部、中國信託商業銀行以及各界大力支持下，今年邁入第13年，從第1屆51隊參賽，最近已經連續兩年突破210隊，儘管在少子化等多項因素影響下，每年都會有學校球隊無法繼續參加，但在主辦單位努力下，不但找回12支過去曾經參賽、後因故短暫退出的學校重回賽場，今年更有包含兩支女子隊在內的9支球隊初次亮相。

中華棒球協會副理事長趙士強表示，中信盃黑豹旗對青棒來說是重要的時刻，期待每位球員都能一步一腳印踏實訓練、快樂比賽，享受終生難忘的黑豹旗。

運動部部長李洋也說，黑豹旗是台灣棒球基層培育重要的一環，感謝各級學校與教練栽培，讓台灣棒球更扎根，女子棒球的加入讓運動不分性別，期許大家都能拚勁全力，享受比賽。

中國信託金控主任秘書陸麟錚表示，中國信託增設「績優社團球隊」補助，凡晉級32強社團球隊，都將獲得中信贊助的黑豹旗賽事用球、牛皮手套與球棒，期待大家拚出超越自我的榮耀時刻。

今年首次參賽的球隊分別為女子組的中山女中、台南女中，一般組則為康橋高中新店校區、六和高中、衛道中學、揚子高中、嘉科實中、南光高中及楠梓高中，最特別是過去離島地區大多都以聯隊名義參賽，但今年澎湖馬公高中、澎湖海事都獨立參賽。

本屆黑豹旗開賽記者會主辦單位也公布本屆開幕周活動，讓選手有機會能與剛落幕的U18世界盃青棒賽中華隊國手一同切磋，現場更進行備受期待的抽籤儀式，台北商大手氣爆棚抽中「籤王」，首戰將挑戰去年冠軍穀保家商。