中職／周思齊籲留意新型態賭博 警示職業球員要有自覺

中央社／ 台北5日電
周思齊盼職業球員要有自覺，以免步入過往的職棒黑暗深淵。資料照
亞洲棒球總會會長特助周思齊今天出席黑豹旗青棒賽記者會，談到線上博弈電玩，他呼籲球員要特別留意新型態賭博方式，身為職業球員要有自覺，珍惜並重視自己的職業。

近期中職球員工會接獲匿名信指控，有運動經紀公司引誘選手涉及賭博。聯盟昨天發表聲明，針對曾玩過線上博弈電玩的台鋼雄鷹選手郭俞延、陳冠豪、伍祐城，予以懲處、罰款。

本身是退役球星的周思齊，今天出席黑豹旗青棒賽開賽記者會，談起此事表示，賭博型態一直改變，大家可能還停留在過去對簽賭的印象，但現在已經不太一樣了，不再像過去是天秤兩端、界線明確，有可能遊走在中間地帶。

周思齊提到，過去曾有案例，有些球員只是在線上玩很簡單的麻將之類遊戲，卻讓自己揹一屁股債，新型態的賭博方式已經不太一樣，球員們需要特別留心。

周思齊表示，包括經紀公司的挑選、線上博弈等，很多事情防不勝防，只能從自身做起，球員需要有自覺，身為職業球員需要付出很大的代價，包括時間、訓練、生理、心理，都不是這麼簡單；想要成為職業球員很難，更何況是優秀的職業球員，需要重視、珍惜這個職業，不然很難在這個舞台闖出一片天。

