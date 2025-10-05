日職／佐佐木朗希離隊效應！羅德8年來首度墊底 吉井理人辭監督
日本職棒羅德隊5日宣布，總教練吉井理人已在4日正式提出辭呈，球團同意受理，傳出接替人選內定為首席教練大村三郎。。
吉井理人在2023年接掌兵符，首季便帶領羅德以聯盟第2名挺進高潮系列賽，去年再度以第3名結束例行賽，連兩年打進A級排名。
不過，今年球季隨著主力投手佐佐木朗希轉戰美國職棒道奇隊，羅德整體戰力下滑，最終戰績僅有56勝83敗3和，勝率0.403，寫下自2017年以來的最差勝率表現，8年來首度墊底。
今天羅德將在主場ZOZO海洋球場迎戰軟銀鷹，作為本季最終戰。吉井監督的賽後發言，也將成為外界關注焦點。
