中職／猿隊季後賽門票9日全面開賣 桃園主場最高1200元

中職季後挑戰賽將於10日開打，樂天桃猿隊11日在桃園棒球場和統一獅隊交手，今天公布購票相關資訊，票價從1200元到600元。

猿隊指出，季後挑戰賽唯一主場，門票預售於ibon售票系統獨家販售，將自18日（周三）起開放會員優先購票、9日（周四）下午兩點全面開賣，憑內野全區及大樂放鬆區之有價門票，每張進場可兌換「桃猿制霸」應援巾一條。

購票連結如下：

https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39194以及全台7-ELEVEN超商ibon機台。