快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

中職／猿隊季後賽門票9日全面開賣 桃園主場最高1200元

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊公布季後賽購票相關資訊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布季後賽購票相關資訊。圖／樂天桃猿隊提供

中職季後挑戰賽將於10日開打，樂天桃猿隊11日在桃園棒球場和統一獅隊交手，今天公布購票相關資訊，票價從1200元到600元。

猿隊指出，季後挑戰賽唯一主場，門票預售於ibon售票系統獨家販售，將自18日（周三）起開放會員優先購票、9日（周四）下午兩點全面開賣，憑內野全區及大樂放鬆區之有價門票，每張進場可兌換「桃猿制霸」應援巾一條。

購票連結如下：

https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39194以及全台7-ELEVEN超商ibon機台。

猿隊指出，會員、年間席及樂天桃猿聯名卡友，優先購票每人每場限4張，全面開賣後每筆訂單最多8張=.

樂天桃猿隊公布季後賽購票相關資訊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布季後賽購票相關資訊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布季後賽購票相關資訊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布季後賽購票相關資訊。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 挑戰賽 統一獅

延伸閱讀

中職／本季終戰克服心魔 魔力藍談再當悍將淺淺一笑不給正面答覆

中職／季末宇宙邦怎麼輸？ 6連勝強勢收尾追平球團史紀錄

中職／蔡琞傑寫兄弟最年輕首打席首安紀錄 超不過馬傑森

中職／古久保教頭感謝選手努力 林智平、余德龍救桃猿

相關新聞

中職／猿隊季後賽門票9日全面開賣 桃園主場最高1200元

中職季後挑戰賽將於10日開打，樂天桃猿隊11日在桃園棒球場和統一獅隊交手，今天公布購票相關資訊，票價從1200元到600...

中職／本季終戰克服心魔 魔力藍談再當悍將淺淺一笑不給正面答覆

富邦悍將隊今天以7：2擊敗樂天桃猿隊，魔力藍以7局無失分拿下本季第10勝，更克服自己的心魔猿隊，拿下對戰第一勝。賽後談到...

中職／「3核心」缺陣卻打出6連勝 鋒總看到悍將好的循環出現了

富邦悍將隊今天以7：2擊敗樂天桃猿隊，以追平球團史紀錄的6連勝為賽季畫下句點，難能可貴的是還是在主力傷兵紛紛提前關機的情...

中職／羅戈站穩防禦率王、王政順三分砲 都跟平野抱抱

中信兄弟隊昨天拿下年度第一後，今天一、二軍進行「16上、16下」大型調動，但火力沒有減弱，新人蔡琞傑生涯首打席就敲安，王...

中職／季末宇宙邦怎麼輸？ 6連勝強勢收尾追平球團史紀錄

富邦悍將隊在2025年賽季終戰強勢收尾，今天以7：2擊敗樂天桃猿隊，以暌違2277天的6連勝為賽季畫下句點，追平球團史最...

中職／藍寅倫再見三分砲！力阻悍將拋彩帶 雄鷹二軍冠軍賽扳平

富邦悍將隊在二軍5戰3勝制的總冠軍賽中取得2勝1敗，然而今天面對台鋼雄鷹隊兩度領先都被追平，9局上靠林莛淯的三分砲逆轉比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。