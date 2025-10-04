快訊

中職／本季終戰克服心魔 魔力藍談再當悍將淺淺一笑不給正面答覆

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
魔力藍先發7局僅被敲2安打、無失分。記者葉信菉／攝影
魔力藍先發7局僅被敲2安打、無失分。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊今天以7：2擊敗樂天桃猿隊，魔力藍以7局無失分拿下本季第10勝，更克服自己的心魔猿隊，拿下對戰第一勝。賽後談到明年回歸悍將的可能性，魔力藍笑了，未給正面回覆，而是表示悍將給了自己家的感覺、是個特別的地方，自己試著成為一位好隊友，幫助隊友，就像隊友幫助自己一樣。

魔力藍扛下悍將本季最後一場比賽，先發7局僅被敲2安打、無失分好投，拿下本季第10勝。

悍將球團史過去共有5人、7人次單季10勝，分別是2017年羅力、2018年伍鐸及羅力、2019年羅力及陳仕朋、2020年索沙、2024年羅戈，魔力藍成為第6人、第8人次。

魔力藍表示，「這是很棒的一場比賽，包括守備、打擊 很多人都跳出來，豊暐也表現得很精彩。」尤其他賽前面對猿隊累積8場出賽，吞下0勝7敗、防禦率6.53，是他最搞不定的對手，他也說賽前就有注意到這場會碰到桃猿，能以勝利結束今年賽季，是很有意義的一場比賽。

魔力藍經歷手肘韌帶手術後回歸，今年對他來說更重要的是健康完成賽季，他也讚許悍將隊友都很有潛力，「雖然不能進入季後賽，明年還是很有機會。」

至於明年動向，他表示，「休賽季我的經紀人會和球隊聯繫，就看未來會怎樣。」被進一步問到悍將是否為第一志願，魔力藍笑了，他表示，自己很享受作為富邦的一分子，大家一起奮戰的感覺，對自己來說，這裡就像是家、是個特別的地方。

樂天桃猿 羅力 羅戈 富邦悍將 陳仕朋 伍鐸

