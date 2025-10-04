快訊

中職／「3核心」缺陣卻打出6連勝 鋒總看到悍將好的循環出現了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊以6連勝收尾賽季。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊以6連勝收尾賽季。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊今天以7：2擊敗樂天桃猿隊，以追平球團史紀錄的6連勝為賽季畫下句點，難能可貴的是還是在主力傷兵紛紛提前關機的情況下，總教練陳金鋒看到好的內部循環，這波連勝讓悍將每個位置看起來都不是非誰不可，「這是內部循環很好的競爭，讓他們知道自己有那個能力。」

悍將去年排名全年第5，只勝過新軍台鋼雄鷹隊，今年戰績呈現跌勢，在這波6連勝入袋後，全季最終打下46勝74敗、勝率0.383，陳金鋒帶隊兩年則是99勝140敗1和、勝率0.414。

悍將季末化身「水鬼邦」，僅管9月27日起連續3天依序將張育成范國宸申皓瑋降下二軍，因傷提前結束賽季，但球隊在「三核心」缺陣情況下維繫連勝，從9月28日起就沒輸過，成為季末最大驚奇。

回顧今年賽季，陳金鋒指出，收穫最大的是年輕選手累積經驗怎麼去比賽，「一開始經驗、自信沒那麼好，會有失敗、緊張，現在不要說自在，但至少已經找到自己要做什麼。」他說這批選手面對某個層級選手已經沒有問題，想要突破更高層級、更高張力的對手，就是要去進步。

陳金鋒坦言，球隊一開始隊形不是很完整，考驗團隊板凳深度，季末這段時間儘管主力傷兵出現，「每個人都可以頂替上來，每個位置看起來，不一定是誰在那個位置上，這是內部循環很好的競爭，讓他們知道自己有那個能力，對他們來說是最好的經驗。」

儘管缺少三大主砲，陳金鋒點出，選手可以確實擊球加上速度，比賽的順暢度就有出來，「雖然沒有很多長打，但重要時安打可以出來，這是另一個球隊的型態，縱使沒有很多長打打者，把自己的優點做出來，這是非常不容易的。」

陳金鋒 樂天桃猿 台鋼雄鷹 張育成 范國宸 富邦悍將 申皓瑋

