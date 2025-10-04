中職／羅戈站穩防禦率王、王政順三分砲 都跟平野抱抱

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟先發投手羅戈（左）投完2局無失分退場，穩固防禦率王位置。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊昨天拿下年度第一後，今天一、二軍進行「16上、16下」大型調動，但火力沒有減弱，新人蔡琞傑生涯首打席就敲安，王政順則敲出三分砲，以4：1擊敗台鋼雄鷹隊，投手羅戈也將防禦率第一的位置堆高防禦堡壘。

羅戈前一次登板在9月28日但今天賽前就預計設定好退場局數，備戰季後賽之外，也要讓個人獎項更穩，今天2局無失分之後防禦率下修到1.84，第二名的後勁1.89但已經下放二軍無法超車，第三名的飛力獅1.99，明天先發必須要投10局無失分才能超車。

羅戈退場時兄弟總教練平野惠一主動上前獻上擁抱，另一個獲得「平野抱抱」的是王政順，他在3局上敲出的三分砲是個人本季第3轟，也將領先擴大到4：0，回到休息區看到故意站著不動的平野惠一，王政順張開雙臂強勢討取擁抱。

兄弟此戰另一亮點是今年選秀第一指名蔡琞傑，他在一軍生涯初登場擔任先發第1棒、二壘手，首局首打席就敲出安打，18歲241天的年紀改寫兄弟隊史生涯首打席敲安最年輕紀錄。

中信兄弟王政順（中）開轟後與總教練平野惠一擁抱。圖／中信兄弟隊提供

