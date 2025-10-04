中職／季末宇宙邦怎麼輸？ 6連勝強勢收尾追平球團史紀錄

富邦悍將隊在2025年賽季終戰強勢收尾，今天以7：2擊敗樂天桃猿隊，以暌違2277天的6連勝為賽季畫下句點，追平球團史最長連勝紀錄。魔力藍先發7局無失分，拿下本季第10勝，單季10勝成為球團史第6人、第8人次。

悍將今天在新莊棒球場進行賽季終戰，面對猿隊先發投手陳克羿，悍將第4局董子恩保送加上陳真、林岳谷安打串連攻占滿壘，先靠暴投跑回1分，潘瑋祥的安打帶有2分打點，葉子霆繼續敲安補刀，悍將攻下4分大局。

陳克羿投4局被敲7安打、失4分收工，悍將面對猿隊牛棚持續搶攻，6局下面對蘇俊璋，池恩齊的得點圈安打先攻下1分，王念好補上兩分砲，擴大為7：0領先。

悍將由洋投魔力藍先發，繳出7局僅被敲2安打、無失分好投，拿下本季第10勝。悍將球團史過去共有5人、7人次單季10勝，分別是2017年羅力、2018年伍鐸及羅力、2019年羅力及陳仕朋、2020年索沙、2024年羅戈，魔力藍成為第6人、第8人次。

此外，悍將前一次6連勝已要追溯到2019年7月11日，這也是球團史最長連勝紀錄，悍將相隔2277天再踏上如此漫長的連勝之旅，期間中信兄弟隊已6次6連勝以上，接下來則是樂天桃猿隊5次、統一獅隊4次、味全龍隊3次，就連新軍台鋼雄鷹隊也曾在去年打下6連勝，悍將終在今天撕下6連勝絕緣體的標籤。

2020年球季起各隊6連勝以上次數（不含跨季）

中信兄弟 6次 樂天桃猿 5次 統一獅 4次 味全龍 3次 台鋼雄鷹 1次 富邦悍將 1次

魔力藍先發7局僅被敲2安打、無失分。記者葉信菉／攝影