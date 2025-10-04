中職／藍寅倫再見三分砲！力阻悍將拋彩帶 雄鷹二軍冠軍賽扳平

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊藍寅倫。資料照。圖／台鋼雄鷹隊提供
富邦悍將隊在二軍5戰3勝制的總冠軍賽中取得2勝1敗，然而今天面對台鋼雄鷹隊兩度領先都被追平，9局上靠林莛淯的三分砲逆轉比數，然而雄鷹又靠著藍寅倫再見三分砲以6：5贏球，雙方扳平戰局要拖到明天的殊死戰。

兩隊今天得分呈現「鏡射」模式，悍將在4局上靠著陳愷佑三壘安打、高國麟安打先馳得點，然而4局下雄鷹則是黃劼希、林威漢兩支安打攻上一、三壘後，靠著暴投追平比數。

6局上悍將則是靠著2次四壞保送攻佔得點圈，楊泯貽的適時安打敲回1分；6局下雄鷹卻又是靠著胡冠俞的陽春砲，再次將戰局扳平。

8局下突破「你1分、我1分」，捕手吳柏萱作為首名打者直接轟出陽春砲，讓雄鷹在此戰首次取得領先。

不過9局上悍將面對雄鷹洋投吉田一將，先由蔡袁華辰安打、陳愷佑保送堆積壘包，林莛淯一棒把球送出右外野全壘打牆，也送回壘上兩名隊友。

9局下面對2分領先，悍將推出首戰先發投手陳鐿中後援，只用7球就抓到前2個出局數，然而接連被董秉軒、湯家豪敲出安打，接著藍寅倫上場代打，第1球就出手、轟出再見三分砲。

悍將今天先發投手陳品宏6局失2分的優質先發，最終是無關勝敗；雄鷹先發投手那瑪夏5局失1分也無關勝敗，首戰先發的吉田一將從第8局登板跨局投球、1.1局丟掉3分，但從勝投變敗投後又解套，反而是陳鐿中0.2局失3分吞敗。

藍寅倫 台鋼雄鷹 富邦悍將 董秉軒 高國麟

