快訊

台積電嘉義廠工地再傳意外 砂石車失控撞翻圍籬1人受傷

哈瑪斯同意釋放最後一批人質 川普表歡迎…以總理卻對「這說詞」很意外

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站已逾2萬人 台鐵估人潮有望再創新高

中職／悍將主場終戰再度破萬 「新莊城堡」場均站上8000大關

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊本季主場票房大豐收。本報資料照片
富邦悍將隊本季主場票房大豐收。本報資料照片

新莊棒球場本季最後一場例行賽在今天登場，富邦悍將樂天桃猿隊之戰吸引10012人進場，寫下本季第8場新莊破萬，本季主場總票房達到63萬9194人，場均10653人，成長率是誇張的45.79%，就算只計新莊棒球場，漲幅也達到30.38%。

悍將本季60場主場落幕，包括台北大巨蛋11場24萬6111人、新莊棒球場49場39萬3083人，合計63萬9194人。

悍將不僅在台北大巨蛋達到場均2萬2374人，排名6隊第2，僅次於中信兄弟隊，新莊場均8022人，也比去年的6153人有顯著成長，持續打造「新莊城堡」藍海盛況。

棒球 富邦悍將 中信兄弟 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／李珠珢FA菜鳥球季給自己100分 完成滿滿中場舞連搭飛機都在編舞

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

中職／質疑葉總對自己有偏見 力亞士想續留悍將：明年一軍爭冠

中職／季後賽賽程出爐！台灣大賽3場大巨蛋 G4獅選新莊、猿選桃園

相關新聞

中職／郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

中華職棒8月收到匿名檢舉信函，指稱球員工會認證之經紀公司人員與台鋼隊球員涉及賭博行為，聯盟今天公布初步調查結果，郭俞延、...

中職／李珠珢FA菜鳥球季給自己100分 完成滿滿中場舞連搭飛機都在編舞

新莊棒球場今天進行例行賽本季最終戰，富邦悍將隊帶著5連勝迎戰樂天桃猿隊，Fubon Angels韓籍女神、「富邦至寶」李...

中職／富邦悍將本季墊底 林華韋：個人要負很大責任

中職今年例行賽來到尾聲，富邦悍將今天在主場新莊進行最終戰，談到今年戰績墊底，悍將領隊林華韋表示，球員表現雖有進步，但整體...

中職／桃猿拚季後賽要和去年不一樣 古久保談3洋投抉擇給明示

樂天桃猿隊今年逆勢挺進季後賽，以年度第三之姿，將在季後挑戰賽過招統一獅隊，日籍教頭古久保健二不滿足於此，「要想辦法和去年...

中職／質疑葉總對自己有偏見 力亞士想續留悍將：明年一軍爭冠

富邦悍將隊洋投力亞士昨天因觸身球引爆味全龍隊總教練葉君璋怒火，雙方進一步板凳清空，力亞士今天還原當下狀況，自知觸身球、投...

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

富邦悍將隊尋求隊史第二座二軍總冠軍，昨天打到延長11局以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，取得2勝1敗聽牌，日籍洋投鈴木駿輔演出8局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。