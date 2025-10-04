中職／悍將主場終戰再度破萬 「新莊城堡」場均站上8000大關

新莊棒球場本季最後一場例行賽在今天登場，富邦悍將、樂天桃猿隊之戰吸引10012人進場，寫下本季第8場新莊破萬，本季主場總票房達到63萬9194人，場均10653人，成長率是誇張的45.79%，就算只計新莊棒球場，漲幅也達到30.38%。

悍將本季60場主場落幕，包括台北大巨蛋11場24萬6111人、新莊棒球場49場39萬3083人，合計63萬9194人。

悍將不僅在台北大巨蛋達到場均2萬2374人，排名6隊第2，僅次於中信兄弟隊，新莊場均8022人，也比去年的6153人有顯著成長，持續打造「新莊城堡」藍海盛況。