中職／蔡琞傑寫兄弟最年輕首打席首安紀錄 超不過馬傑森
中信兄弟隊今天升上蔡琞傑，作為今年選秀球團第一指名的他迫不及待展現自己，1局上就在生涯首打席敲出安打，改寫隊史最年輕生涯首打席首安的紀錄。
中信兄弟隊拿下年度第一後，今天對台鋼雄鷹隊之戰進行大型調度，一、二軍陣容「16上16下」異動，18歲的菜鳥蔡琞傑扛先發第1棒、二壘手。
蔡琞傑面對雄鷹先發投手江承諺，只看到第2球就果斷揮棒，敲出中外野的平飛安打，生涯首打席就敲安，為自己在隊史上留下紀錄。
兄弟隊史過去最年輕在生涯首打席敲安的球員是2017年的陳文杰，以19歲358天的年齡敲出安打，而今天蔡琞傑則以18歲241天改寫紀錄；中職紀錄最年輕生涯首打席首安則是2020年樂天桃猿隊馬傑森締造的18歲155天。
