快訊

傻眼！日本男偶像新宿當街脫褲露下體 涉公然猥褻遭活逮

影／黃魚價格飆漲 金門漁民爭搶釣點爆鬥毆...他還駕車撞海巡人員

中職／古久保教頭感謝選手努力 林智平、余德龍救桃猿

中央社／ 新北4日電
樂天桃猿總教練古久保健二。中央社
樂天桃猿總教練古久保健二。中央社

中職樂天桃猿確定以年度勝率第3闖進季後賽，總教練古久保健二今天表示，選手一整年下來真的很努力，之後會朝目標邁進，並提到老將林智平、余德龍的表現，救了球隊非常多次。

本季由中信兄弟奪得下半季冠軍、全年勝率第1，進軍總冠軍賽；樂天桃猿則是年度勝率第3，要在季後挑戰賽與統一獅隊交手，上半季冠軍獅隊率先握有1勝。

談到闖進季後賽，古久保健二直言：「絕對不會滿足，但是選手一整年下來真的很努力，非常感謝他們拚戰下來的成果。」

「獅猿大戰」連續3年於季後挑戰賽上演，古久保健二提到，會想辦法不要跟去年一樣錯失總冠軍賽機會，「會確實朝我們自己的目標邁進。」

不過在季後賽前桃猿傳出壞消息，古久保健二指出，廖健富的左肩受傷，且傷勢不是很樂觀，要打季後賽比較困難一點。不過古久保健二也強調，廖健富在球季前半段也缺陣蠻長一段時間，「其他內野手真的很努力在拚每一場比賽。」

古久保健二特別強調老將林智平、余德龍表現非常漂亮，救了球隊非常多次，「相信其他選手的火力足以Cover廖健富的部分。」

另外，桃猿隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，讓去年選秀第2輪的左打何品室融生涯一軍初登場，先發打第2棒、守右外野。

古久保健二表示，何品室融今年在二軍幾乎每場比賽都有上場，今天對上悍將左投魔力藍（ShawnMorimando），「想看看他對戰一軍頂級投手可以發揮多少實力。」何品室融本季在二軍出賽57場，打擊率2成10。

樂天桃猿 古久保健二 廖健富

延伸閱讀

中職／廖健富肩傷趕上季後賽有難度 桃猿教頭相信其他人能扛起來

中職／龍隊連兩周守備「著猴」 桃猿近7戰6勝攻頂王座只剩0.5場差距

中職／桃猿暴打+守備出包 黃暐傑初先發只撐1局失5分

中職／完全比賽敗給林智平「忍功」 徐若熙：薑還是老的辣

相關新聞

中職／郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

中華職棒8月收到匿名檢舉信函，指稱球員工會認證之經紀公司人員與台鋼隊球員涉及賭博行為，聯盟今天公布初步調查結果，郭俞延、...

中職／李珠珢FA菜鳥球季給自己100分 完成滿滿中場舞連搭飛機都在編舞

新莊棒球場今天進行例行賽本季最終戰，富邦悍將隊帶著5連勝迎戰樂天桃猿隊，Fubon Angels韓籍女神、「富邦至寶」李...

中職／富邦悍將本季墊底 林華韋：個人要負很大責任

中職今年例行賽來到尾聲，富邦悍將今天在主場新莊進行最終戰，談到今年戰績墊底，悍將領隊林華韋表示，球員表現雖有進步，但整體...

中職／桃猿拚季後賽要和去年不一樣 古久保談3洋投抉擇給明示

樂天桃猿隊今年逆勢挺進季後賽，以年度第三之姿，將在季後挑戰賽過招統一獅隊，日籍教頭古久保健二不滿足於此，「要想辦法和去年...

中職／質疑葉總對自己有偏見 力亞士想續留悍將：明年一軍爭冠

富邦悍將隊洋投力亞士昨天因觸身球引爆味全龍隊總教練葉君璋怒火，雙方進一步板凳清空，力亞士今天還原當下狀況，自知觸身球、投...

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

富邦悍將隊尋求隊史第二座二軍總冠軍，昨天打到延長11局以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，取得2勝1敗聽牌，日籍洋投鈴木駿輔演出8局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。