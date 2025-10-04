中職／古久保教頭感謝選手努力 林智平、余德龍救桃猿

中職樂天桃猿確定以年度勝率第3闖進季後賽，總教練古久保健二今天表示，選手一整年下來真的很努力，之後會朝目標邁進，並提到老將林智平、余德龍的表現，救了球隊非常多次。

本季由中信兄弟奪得下半季冠軍、全年勝率第1，進軍總冠軍賽；樂天桃猿則是年度勝率第3，要在季後挑戰賽與統一獅隊交手，上半季冠軍獅隊率先握有1勝。

談到闖進季後賽，古久保健二直言：「絕對不會滿足，但是選手一整年下來真的很努力，非常感謝他們拚戰下來的成果。」

「獅猿大戰」連續3年於季後挑戰賽上演，古久保健二提到，會想辦法不要跟去年一樣錯失總冠軍賽機會，「會確實朝我們自己的目標邁進。」

不過在季後賽前桃猿傳出壞消息，古久保健二指出，廖健富的左肩受傷，且傷勢不是很樂觀，要打季後賽比較困難一點。不過古久保健二也強調，廖健富在球季前半段也缺陣蠻長一段時間，「其他內野手真的很努力在拚每一場比賽。」

古久保健二特別強調老將林智平、余德龍表現非常漂亮，救了球隊非常多次，「相信其他選手的火力足以Cover廖健富的部分。」

另外，桃猿隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，讓去年選秀第2輪的左打何品室融生涯一軍初登場，先發打第2棒、守右外野。

古久保健二表示，何品室融今年在二軍幾乎每場比賽都有上場，今天對上悍將左投魔力藍（ShawnMorimando），「想看看他對戰一軍頂級投手可以發揮多少實力。」何品室融本季在二軍出賽57場，打擊率2成10。