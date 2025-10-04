中職／李珠珢FA菜鳥球季給自己100分 完成滿滿中場舞連搭飛機都在編舞

新莊棒球場今天進行例行賽本季最終戰，富邦悍將隊帶著5連勝迎戰樂天桃猿隊，Fubon Angels韓籍女神、「富邦至寶」李珠珢也迎接2025年賽季最後應援。回顧今年球季，李珠珢點名最難忘的回憶，首推與起亞虎隊啦啦隊合作的主題日，讓自己剛到富邦沒多久，就能和以前共事過的姊姊們再次一起上班。

李珠珢本季加入Fubon Angels，帶來驚人效應，悍將票房、商品銷售都有佳績，至今天賽前主場已賽59場，總票房62萬9182人，包括台北大巨蛋11場24萬6111人、新莊棒球場48場38萬3071人，場均來看則是台北大巨蛋2萬2374人、新莊棒球場7981人。

悍將今日補賽為原訂9月7日的賽事，舉辦「わくわく日本祭」，包含李珠珢在內的Fubon Angels當天賽前已經以浴衣造型跳完開場舞後延賽，李珠珢今天在補賽繼續上工，不缺席悍將本季主場最後賽事。

李珠珢表示，原本在9月7日的比賽因為下雨取消，今天特地在補賽再來一趟，剛好碰上南韓中秋連假，凌晨5點搭飛機過來。

Fubon Angels韓籍女神、「富邦至寶」李珠珢在2025年賽季最後應援，因「日本祭」穿上浴衣亮相。記者陳宛晶／攝影

談到今年難忘的回憶，李珠珢臉上露出煩惱，「難忘的回憶很多耶，請等我一下…」，她隨後點出是與起亞虎啦啦隊合作的主題日，「我那時剛在富邦開始沒多久，能和在韓國一起共事過的姊姊又一起跳，所以感覺很特別。」悍將6月在台北大巨蛋的「G!POP流行音樂節」主題日，邀請KIA TIGERS CHEERLEADER來台，也是李珠珢去年效力的球隊。

評價自己今年賽季的應援表現，李珠珢笑說：「100分！因為每天都練習中場舞，搭飛機的時間也是在編舞，第一年來這裡應援可以完成這些事情，給自己的分數就是100分。」

對於明年計畫，李珠珢表示，自己當初第一次決定要來時，是好不容易才下的決定，因此也希望明年可以持續在這裡應援。她也向台灣粉絲喊話，「非常感謝球迷、粉絲，大家都很擔心我有沒有吃飯，不用擔心，我吃得很好，也謝謝粉絲場場都來看我，希望明年成為更好的人，回應大家更多的愛。」