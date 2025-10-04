中職／3球員玩博弈手遊遭罰 球員工會：經紀公司也要查
中華職棒聯盟今天公布初步調查，台鋼雄鷹隊郭俞延、陳冠豪、伍祐城三人因遊玩線上博弈電玩，分別處以禁賽及罰款，球員工會也發表聲明指出，會針對經紀人的涉及情形繼續調查，若屬實將廢止認證。
球員工會日前接獲匿名信指控特定經紀公司引誘球員涉及賭博行為，近日有球員經紀人在社群媒體發表聲明，澄清並未涉及違法犯罪，也呼籲真正涉案之人盡快出面投案。
中職與台鋼雄鷹球團今天公布的調查結果指出，郭俞延今年經由經紀人推薦開始接觸德州撲克手遊，並將此遊戲推薦予陳冠豪、伍祐城兩人，聯盟祭出郭俞延禁賽10場罰款10萬元、陳冠豪及伍祐城禁賽5場罰款5萬元處分，雄鷹則依內規罰郭俞延10萬元、陳冠豪及伍祐城各2萬元。
球員工會也發表聲明指出，工會是在今年8月底接獲檢舉信函，為後通報聯盟、球團，並對該經紀公司旗下球員啟動訪談調查程序，在9月中旬完成訪談後，確認有球員及經紀公司人員參與「線上博弈電玩」，近期也展開對該經紀公司及經紀人的調查，若確有違反規章情事將廢止經紀公司或經紀人認證。
中華職棒球員工會聲明全文如下：
關於近日網路上有本會認證經紀人以具名形式發出正式聲明一事，由於該事件涉及球員可能違反中華職棒聯盟選手契約規範之不正行為，球員工會就權責範圍，向社會及球迷說明如下：
1. 本會於民國114年8月底接獲匿名檢舉信函，指控有經本會認證之經紀公司人員，涉引導旗下經紀合約球員參與賭博行為。
2. 球員工會於接獲檢舉後，立即通報聯盟及球團。經聯盟與球團告知，亦同時接獲類似檢舉。
3. 鑒於受指控之經紀公司旗下經紀合約球員人數眾多，為全面防範爭議及不法行為，本會即啟動由各球團工會幹部及資深球員協同進行之訪談與調查程序。
4. 球員工會已於9月中旬完成相關球員訪談，確認確有球員與該經紀公司人員曾參與「線上博弈電玩」。
5. 9月底，經該球員回報，球團方面亦已依規懲處該球員之不當行為。
6. 球員工會已於近日陸續展開對該認證經紀公司及旗下認證經紀人之訪談與調查。若經查確有違反本會職業棒球選手經紀人規章情事，本會將廢止其經紀公司或經紀人認證。至於其旗下經紀合約球員，球員工會將協助辦理合約轉換，或另協助未違反規章之經紀人轉換為獨立經紀人。
中華民國 114 年 10 月 4 日
