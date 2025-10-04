快訊

傻眼！日本男偶像新宿當街脫褲露下體 涉公然猥褻遭活逮

影／黃魚價格飆漲 金門漁民爭搶釣點爆鬥毆...他還駕車撞海巡人員

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／3球員玩博弈手遊遭罰 球員工會：經紀公司也要查

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒球員工會發表聲明。圖／中華職棒球員工會提供
中華職棒球員工會發表聲明。圖／中華職棒球員工會提供

中華職棒聯盟今天公布初步調查，台鋼雄鷹隊郭俞延、陳冠豪、伍祐城三人因遊玩線上博弈電玩，分別處以禁賽及罰款，球員工會也發表聲明指出，會針對經紀人的涉及情形繼續調查，若屬實將廢止認證。

球員工會日前接獲匿名信指控特定經紀公司引誘球員涉及賭博行為，近日有球員經紀人在社群媒體發表聲明，澄清並未涉及違法犯罪，也呼籲真正涉案之人盡快出面投案。

中職與台鋼雄鷹球團今天公布的調查結果指出，郭俞延今年經由經紀人推薦開始接觸德州撲克手遊，並將此遊戲推薦予陳冠豪、伍祐城兩人，聯盟祭出郭俞延禁賽10場罰款10萬元、陳冠豪及伍祐城禁賽5場罰款5萬元處分，雄鷹則依內規罰郭俞延10萬元、陳冠豪及伍祐城各2萬元。

球員工會也發表聲明指出，工會是在今年8月底接獲檢舉信函，為後通報聯盟、球團，並對該經紀公司旗下球員啟動訪談調查程序，在9月中旬完成訪談後，確認有球員及經紀公司人員參與「線上博弈電玩」，近期也展開對該經紀公司及經紀人的調查，若確有違反規章情事將廢止經紀公司或經紀人認證。

中華職棒球員工會聲明全文如下：

關於近日網路上有本會認證經紀人以具名形式發出正式聲明一事，由於該事件涉及球員可能違反中華職棒聯盟選手契約規範之不正行為，球員工會就權責範圍，向社會及球迷說明如下：

1. 本會於民國114年8月底接獲匿名檢舉信函，指控有經本會認證之經紀公司人員，涉引導旗下經紀合約球員參與賭博行為。

2. 球員工會於接獲檢舉後，立即通報聯盟及球團。經聯盟與球團告知，亦同時接獲類似檢舉。

3. 鑒於受指控之經紀公司旗下經紀合約球員人數眾多，為全面防範爭議及不法行為，本會即啟動由各球團工會幹部及資深球員協同進行之訪談與調查程序。

4. 球員工會已於9月中旬完成相關球員訪談，確認確有球員與該經紀公司人員曾參與「線上博弈電玩」。

5. 9月底，經該球員回報，球團方面亦已依規懲處該球員之不當行為。

6. 球員工會已於近日陸續展開對該認證經紀公司及旗下認證經紀人之訪談與調查。若經查確有違反本會職業棒球選手經紀人規章情事，本會將廢止其經紀公司或經紀人認證。至於其旗下經紀合約球員，球員工會將協助辦理合約轉換，或另協助未違反規章之經紀人轉換為獨立經紀人。

中華民國 114 年 10 月 4 日

伍祐城 台鋼雄鷹 中華職棒

延伸閱讀

中職／富邦悍將本季墊底 林華韋：個人要負很大責任

中職／郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

中職／廖健富肩傷趕上季後賽有難度 桃猿教頭相信其他人能扛起來

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

相關新聞

中職／郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

中華職棒8月收到匿名檢舉信函，指稱球員工會認證之經紀公司人員與台鋼隊球員涉及賭博行為，聯盟今天公布初步調查結果，郭俞延、...

中職／李珠珢FA菜鳥球季給自己100分 完成滿滿中場舞連搭飛機都在編舞

新莊棒球場今天進行例行賽本季最終戰，富邦悍將隊帶著5連勝迎戰樂天桃猿隊，Fubon Angels韓籍女神、「富邦至寶」李...

中職／富邦悍將本季墊底 林華韋：個人要負很大責任

中職今年例行賽來到尾聲，富邦悍將今天在主場新莊進行最終戰，談到今年戰績墊底，悍將領隊林華韋表示，球員表現雖有進步，但整體...

中職／桃猿拚季後賽要和去年不一樣 古久保談3洋投抉擇給明示

樂天桃猿隊今年逆勢挺進季後賽，以年度第三之姿，將在季後挑戰賽過招統一獅隊，日籍教頭古久保健二不滿足於此，「要想辦法和去年...

中職／質疑葉總對自己有偏見 力亞士想續留悍將：明年一軍爭冠

富邦悍將隊洋投力亞士昨天因觸身球引爆味全龍隊總教練葉君璋怒火，雙方進一步板凳清空，力亞士今天還原當下狀況，自知觸身球、投...

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

富邦悍將隊尋求隊史第二座二軍總冠軍，昨天打到延長11局以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，取得2勝1敗聽牌，日籍洋投鈴木駿輔演出8局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。