中職／3球員玩博弈手遊遭罰 球員工會：經紀公司也要查

中華職棒聯盟今天公布初步調查，台鋼雄鷹隊郭俞延、陳冠豪、伍祐城三人因遊玩線上博弈電玩，分別處以禁賽及罰款，球員工會也發表聲明指出，會針對經紀人的涉及情形繼續調查，若屬實將廢止認證。

球員工會日前接獲匿名信指控特定經紀公司引誘球員涉及賭博行為，近日有球員經紀人在社群媒體發表聲明，澄清並未涉及違法犯罪，也呼籲真正涉案之人盡快出面投案。

中職與台鋼雄鷹球團今天公布的調查結果指出，郭俞延今年經由經紀人推薦開始接觸德州撲克手遊，並將此遊戲推薦予陳冠豪、伍祐城兩人，聯盟祭出郭俞延禁賽10場罰款10萬元、陳冠豪及伍祐城禁賽5場罰款5萬元處分，雄鷹則依內規罰郭俞延10萬元、陳冠豪及伍祐城各2萬元。

球員工會也發表聲明指出，工會是在今年8月底接獲檢舉信函，為後通報聯盟、球團，並對該經紀公司旗下球員啟動訪談調查程序，在9月中旬完成訪談後，確認有球員及經紀公司人員參與「線上博弈電玩」，近期也展開對該經紀公司及經紀人的調查，若確有違反規章情事將廢止經紀公司或經紀人認證。

