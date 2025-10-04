中職／郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

中華職棒8月收到匿名檢舉信函，指稱球員工會認證之經紀公司人員與台鋼隊球員涉及賭博行為，聯盟今天公布初步調查結果，郭俞延、陳冠豪、伍祐城三人因玩過線上博弈電玩遭到禁賽及罰款的處罰，經紀人的角色仍在調查中。

聯盟聲明指出，聯盟與球員工會、台鋼球團同步啟動相關內部調查，經工會訪談後確認有球員與經紀公司人員曾玩過線上博弈電玩，台鋼球團依內規懲處。

聯盟也已通知球團依聯盟規章「球團隊職員違規懲罰規定」第5條，影響職業棒球形象的不正行為，視情節輕重處罰款1萬至10萬元、禁賽1至10場，處球員郭俞延禁賽10場、罰款10萬元；陳冠豪、伍祐城兩名選手禁賽5場、罰款5萬元。

而球員經紀公司之經紀人是否有涉及邀約球員玩線上博弈電玩，目前仍在調查中，如有違反球員工會相關規定，工會將會廢止該經紀公司與經紀人認證。

台鋼雄鷹球團聲明中則指出，球團於114年7月初開始調查此案件，經查郭俞延是經由經紀人推薦而開始接觸德州撲克手遊，遊戲期間為114年1月到114年06月；114年03月，郭俞延將此遊戲推薦予陳冠豪、伍祐城兩人，遊戲期間為114年03月。

球團經調查三位選手違反「球團管理辦法」行為屬實，處以郭俞延罰款新台幣10萬元，陳冠豪、伍祐城兩位選手2萬元罰款。

台鋼球團也表示，未來將持續加強內部管理和自我檢討，強化宣導選手能理解到珍惜職業生涯、堅守法律及道德底線之重要性，共同維護職棒運動之社會價值及形象。