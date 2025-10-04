聽新聞
0:00 / 0:00
中職／富邦悍將本季墊底 林華韋：個人要負很大責任
中職今年例行賽來到尾聲，富邦悍將今天在主場新莊進行最終戰，談到今年戰績墊底，悍將領隊林華韋表示，球員表現雖有進步，但整體成績沒有提升很遺憾，「個人要負很大責任。」
季後賽隊伍已經全部底定，季後挑戰賽由統一獅隊與樂天桃猿隊交手，勝出者晉級總冠軍賽對上中信兄弟。富邦悍將今年戰績墊底，在今天之前，119場賽事拿下45勝74敗、勝率3成78。
林華韋今天表示，「我覺得球員表現是有進步的，但整體成績還是沒有提升，這點比較遺憾，對於排名沒有產生作用，我認為是比較不足的。」林華韋也強調，「我個人當然是要負很大責任，希望他們1年打得比1年好。」
接下來還有秋訓、冬盟，也要討論60人契約保留球員名單，對於60人名單，林華韋說：「我們教練團充分討論之後會做一個決定，當然60人還是有名額限制，有些策略性做法免不了，這各隊都一樣。」林華韋也提到，冬盟名單也有在討論中，例行賽結束一、二軍教練團會討論。
至於明年球季是否會有洋投續留，林華韋指出，「希望可以跟好的洋投討論繼續，可能性滿大的，富邦是很好的球團，相信對他們是有吸引力的。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言