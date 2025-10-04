快訊

傻眼！日本男偶像新宿當街脫褲露下體 涉公然猥褻遭活逮

影／黃魚價格飆漲 金門漁民爭搶釣點爆鬥毆...他還駕車撞海巡人員

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／富邦悍將本季墊底 林華韋：個人要負很大責任

中央社／ 新北4日電
悍將今年又是墊底，領隊林華韋表示自己要負很大責任。 中央社
悍將今年又是墊底，領隊林華韋表示自己要負很大責任。 中央社

中職今年例行賽來到尾聲，富邦悍將今天在主場新莊進行最終戰，談到今年戰績墊底，悍將領隊林華韋表示，球員表現雖有進步，但整體成績沒有提升很遺憾，「個人要負很大責任。」

季後賽隊伍已經全部底定，季後挑戰賽由統一獅隊與樂天桃猿隊交手，勝出者晉級總冠軍賽對上中信兄弟。富邦悍將今年戰績墊底，在今天之前，119場賽事拿下45勝74敗、勝率3成78。

林華韋今天表示，「我覺得球員表現是有進步的，但整體成績還是沒有提升，這點比較遺憾，對於排名沒有產生作用，我認為是比較不足的。」林華韋也強調，「我個人當然是要負很大責任，希望他們1年打得比1年好。」

接下來還有秋訓、冬盟，也要討論60人契約保留球員名單，對於60人名單，林華韋說：「我們教練團充分討論之後會做一個決定，當然60人還是有名額限制，有些策略性做法免不了，這各隊都一樣。」林華韋也提到，冬盟名單也有在討論中，例行賽結束一、二軍教練團會討論。

至於明年球季是否會有洋投續留，林華韋指出，「希望可以跟好的洋投討論繼續，可能性滿大的，富邦是很好的球團，相信對他們是有吸引力的。」

林華韋 樂天桃猿 冬盟

延伸閱讀

中職／桃猿拚季後賽要和去年不一樣 古久保談3洋投抉擇給明示

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

中職／悍將一軍挑戰暌違2277天6連勝！ 二軍拚隊史第2冠

中職／悍將5連勝！終結1871天的渴 回新莊挑戰隊史紀錄

相關新聞

中職／郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

中華職棒8月收到匿名檢舉信函，指稱球員工會認證之經紀公司人員與台鋼隊球員涉及賭博行為，聯盟今天公布初步調查結果，郭俞延、...

中職／李珠珢FA菜鳥球季給自己100分 完成滿滿中場舞連搭飛機都在編舞

新莊棒球場今天進行例行賽本季最終戰，富邦悍將隊帶著5連勝迎戰樂天桃猿隊，Fubon Angels韓籍女神、「富邦至寶」李...

中職／富邦悍將本季墊底 林華韋：個人要負很大責任

中職今年例行賽來到尾聲，富邦悍將今天在主場新莊進行最終戰，談到今年戰績墊底，悍將領隊林華韋表示，球員表現雖有進步，但整體...

中職／桃猿拚季後賽要和去年不一樣 古久保談3洋投抉擇給明示

樂天桃猿隊今年逆勢挺進季後賽，以年度第三之姿，將在季後挑戰賽過招統一獅隊，日籍教頭古久保健二不滿足於此，「要想辦法和去年...

中職／質疑葉總對自己有偏見 力亞士想續留悍將：明年一軍爭冠

富邦悍將隊洋投力亞士昨天因觸身球引爆味全龍隊總教練葉君璋怒火，雙方進一步板凳清空，力亞士今天還原當下狀況，自知觸身球、投...

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

富邦悍將隊尋求隊史第二座二軍總冠軍，昨天打到延長11局以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，取得2勝1敗聽牌，日籍洋投鈴木駿輔演出8局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。