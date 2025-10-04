中職／富邦悍將本季墊底 林華韋：個人要負很大責任

中職今年例行賽來到尾聲，富邦悍將今天在主場新莊進行最終戰，談到今年戰績墊底，悍將領隊林華韋表示，球員表現雖有進步，但整體成績沒有提升很遺憾，「個人要負很大責任。」

季後賽隊伍已經全部底定，季後挑戰賽由統一獅隊與樂天桃猿隊交手，勝出者晉級總冠軍賽對上中信兄弟。富邦悍將今年戰績墊底，在今天之前，119場賽事拿下45勝74敗、勝率3成78。

林華韋今天表示，「我覺得球員表現是有進步的，但整體成績還是沒有提升，這點比較遺憾，對於排名沒有產生作用，我認為是比較不足的。」林華韋也強調，「我個人當然是要負很大責任，希望他們1年打得比1年好。」

接下來還有秋訓、冬盟，也要討論60人契約保留球員名單，對於60人名單，林華韋說：「我們教練團充分討論之後會做一個決定，當然60人還是有名額限制，有些策略性做法免不了，這各隊都一樣。」林華韋也提到，冬盟名單也有在討論中，例行賽結束一、二軍教練團會討論。

至於明年球季是否會有洋投續留，林華韋指出，「希望可以跟好的洋投討論繼續，可能性滿大的，富邦是很好的球團，相信對他們是有吸引力的。」