中職／廖健富肩傷趕上季後賽有難度 桃猿教頭相信其他人能扛起來
樂天桃猿隊確定將以年度第三打進季後賽，在季後挑戰賽面對統一獅隊，但廖健富的傷情並不樂觀，總教練古久保健二坦言，他的傷勢要趕上季後賽確實比較困難。
廖健富在9月29日面對台鋼雄鷹隊的比賽擔任一壘手，因撲接造成左肩傷情，已在10月1日降下二軍，古久保今天透露，他的狀況不是那麼樂觀，要趕上季後賽可能比較困難。
古久保也強調，「雖然常常在講阿富，但他本季也缺陣滿長時間，其他選手也都很努力，包括林智平、余德龍，都救了球隊很多次。」他不諱言，阿富歸隊後的打擊手感已有越來越好，但相信其他選手也能幫忙把火力空缺cover起來。
FB留言