快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

中職／桃猿拚季後賽要和去年不一樣 古久保談3洋投抉擇給明示

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二。本報資料照片
樂天桃猿隊總教練古久保健二。本報資料照片

樂天桃猿隊今年逆勢挺進季後賽，以年度第三之姿，將在季後挑戰賽過招統一獅隊，日籍教頭古久保健二不滿足於此，「要想辦法和去年不一樣，確實地朝我們的目標一步步邁進。」猿隊去年在季後挑戰賽以1勝3敗不敵獅隊，今年要尋求復仇。

猿隊昨天贏球後鎖定季後賽門票，連續4季成為季後賽之師，例行賽還剩兩場比賽，今天啟用年輕打線，去年第二輪選進的外野手何品室融，將擔任先發第二棒、右外野手。

古久保健二對此指出，何品室融是二軍固定出賽選手，一直在找機會把他拉上來，但一直沒機會，今天碰到魔力藍先發，「看看他在一軍面對這種等級的選手，可以發揮多少實力。」

回顧猿隊今年例行賽季，古久保健二感謝全體選手的努力，「感謝他們拚戰下來的結果，接下來就是努力不要和去年一樣，確實朝我們的目標一步步前進。」

至於季後賽3洋投，一般預料威能帝、魔神樂兩大王牌占走兩席，剩下波賽樂、凱樂二擇一，古久保無意現在亮牌，笑說：「這個不用現在透露吧！」但也給出相當明確的答案，他表示，「會以一整年跟著球隊的優先考量。」

古久保健二 樂天桃猿 挑戰賽

延伸閱讀

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

中職／運動經紀公司遭控誘球員賭博 聯盟、工會嚴肅看待

中職／季後賽賽程出爐！台灣大賽3場大巨蛋 G4獅選新莊、猿選桃園

中職／悍將一軍挑戰暌違2277天6連勝！ 二軍拚隊史第2冠

相關新聞

中職／郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

中華職棒8月收到匿名檢舉信函，指稱球員工會認證之經紀公司人員與台鋼隊球員涉及賭博行為，聯盟今天公布初步調查結果，郭俞延、...

中職／桃猿拚季後賽要和去年不一樣 古久保談3洋投抉擇給明示

樂天桃猿隊今年逆勢挺進季後賽，以年度第三之姿，將在季後挑戰賽過招統一獅隊，日籍教頭古久保健二不滿足於此，「要想辦法和去年...

中職／質疑葉總對自己有偏見 力亞士想續留悍將：明年一軍爭冠

富邦悍將隊洋投力亞士昨天因觸身球引爆味全龍隊總教練葉君璋怒火，雙方進一步板凳清空，力亞士今天還原當下狀況，自知觸身球、投...

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

富邦悍將隊尋求隊史第二座二軍總冠軍，昨天打到延長11局以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，取得2勝1敗聽牌，日籍洋投鈴木駿輔演出8局...

中職／李多慧4字拿下蝦皮雙11代言！全網警告：敢騙就抵制

味全龍的南韓啦啦隊女神李多慧，日前除了捐款援助花蓮災區，還親自到光復鄉參與志工服務，暖心舉動再度圈粉。對此，蝦皮購物小編發起合作提案，用一張趣味圖成功釣出李多慧回覆，甚至只用4個字，就拿下雙11合作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

中職／廖健富肩傷趕上季後賽有難度 桃猿教頭相信其他人能扛起來

樂天桃猿隊確定將以年度第三打進季後賽，在季後挑戰賽面對統一獅隊，但廖健富的傷情並不樂觀，總教練古久保健二坦言，他的傷勢要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。