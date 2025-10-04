中職／桃猿拚季後賽要和去年不一樣 古久保談3洋投抉擇給明示
樂天桃猿隊今年逆勢挺進季後賽，以年度第三之姿，將在季後挑戰賽過招統一獅隊，日籍教頭古久保健二不滿足於此，「要想辦法和去年不一樣，確實地朝我們的目標一步步邁進。」猿隊去年在季後挑戰賽以1勝3敗不敵獅隊，今年要尋求復仇。
猿隊昨天贏球後鎖定季後賽門票，連續4季成為季後賽之師，例行賽還剩兩場比賽，今天啟用年輕打線，去年第二輪選進的外野手何品室融，將擔任先發第二棒、右外野手。
古久保健二對此指出，何品室融是二軍固定出賽選手，一直在找機會把他拉上來，但一直沒機會，今天碰到魔力藍先發，「看看他在一軍面對這種等級的選手，可以發揮多少實力。」
回顧猿隊今年例行賽季，古久保健二感謝全體選手的努力，「感謝他們拚戰下來的結果，接下來就是努力不要和去年一樣，確實朝我們的目標一步步前進。」
至於季後賽3洋投，一般預料威能帝、魔神樂兩大王牌占走兩席，剩下波賽樂、凱樂二擇一，古久保無意現在亮牌，笑說：「這個不用現在透露吧！」但也給出相當明確的答案，他表示，「會以一整年跟著球隊的優先考量。」
