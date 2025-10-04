快訊

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手鈴木駿輔。本報資料照片
富邦悍將隊先發投手鈴木駿輔。本報資料照片

富邦悍將隊尋求隊史第二座二軍總冠軍，昨天打到延長11局以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，取得2勝1敗聽牌，日籍洋投鈴木駿輔演出8局失1分好投，熱血燃燒117球有原因，全因一顆感恩的心。

鈴木駿輔昨天在二軍總冠軍賽第2戰先發，前7局已用103球，第8局繼續站上投手丘，飆速149公里，最終熱血燃燒117球完成8局僅失1分好投，僅被敲4安打，送出9次三振。

鈴木駿輔表示，投第8局是自己的想法，如此強烈意志想續投有原因，「今年從二軍出發，取得好成績才能上來一軍，二軍所有夥伴，包括防護員、球團人員的幫忙，才能讓我有這麼好的表現，所以帶著報恩的心情上去丟。」

鈴木駿輔坦言，自己身為洋將，今年長期在二軍渡過，這是比較少見的狀況，自己最終可以站上一軍有所表現，也希望可以激勵到二軍選手。

被問到二軍總教練後藤光尊對自己的幫助，他主動提到對二軍全體教練團的感激，包括投手教練島﨑毅、林正豐，「對我好的和不好的地方都很了解，可以適時給我意見。」他當場舉例，「就像昨天也是一樣，一開始用球數太多，下來就有跟我講接下來要改的地方，後來的局數就很像今年剛上來一軍前兩場比賽的狀態。」他也說這些都會是自己明年的養分。

至於來年目標，鈴木駿輔表示，如果有機會，可以回到悍將是最好，長期目標則是希望能在台灣站穩腳步，「今年力亞士、魔力藍都投到100局以上，我也會把此視為自己的目標，希望可以達到100局、20場以上先發。」

