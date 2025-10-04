快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

中職／運動經紀公司遭控誘球員賭博 聯盟、工會嚴肅看待

中央社／ 台北4日電
泰宇運動行銷有限公司聲明稿。
泰宇運動行銷有限公司聲明稿。

近期有運動經紀公司遭指控引誘選手涉足賭博場所，中職秘書長楊清瓏表示，聯盟嚴肅看待，待了解狀況後會對外說明；球員工會代表趙子維表示，工會8月獲報後已完成調查訪談。

近期中職球員工會接獲匿名信指控，有運動經紀公司引誘選手涉足賭博場所，而該經紀公司中的經紀人也發聲明，澄清涉及違法犯罪非本人，並呼籲真正涉案之人立即出面投案，相關經紀人、選手也會主動配合調查，提交所有資料及證據。

對此中職秘書長楊清瓏表示，「我們內部已經有看到這封信，聯盟內部大家都有在關心，也都很嚴肅看待這件事。」楊清瓏也提到，「待了解狀況之後，會再對外說明。」

楊清瓏指出，中職的規章寫得很清楚，一直都有明定不能涉入不良場所，「這封信主要是影射某些行為，但目前沒有具體證據，面對這種比較模糊的狀況，我們會非常謹慎，聯盟對球員、教練這方面一向非常注意，不允許任何人踏入不符合規定的場合。」

中職球員工會代表趙子維則表示，工會在8月底收到匿名信之後，就有開始調查，聯盟跟球團也都有在進行，「聯盟、球團都有分工，也都有同步通報各自依權責處理，球員工會的立場是保護球員，確保在球團或聯盟懲處過程中，球員能受到公平對待。」

趙子維強調，如果經紀公司確實有不法行為，一定會採取措施，「這間經紀公司旗下球員相當多，工會花了將近3週時間完成調查與訪談，目前基本上已經有些答案。」

經紀人鄭銘揚的嚴正聲明。
經紀人鄭銘揚的嚴正聲明。

中職 楊清瓏

延伸閱讀

中職／李多慧4字拿下蝦皮雙11代言！全網警告：敢騙就抵制

中職／悍將一軍挑戰暌違2277天6連勝！ 二軍拚隊史第2冠

中職／平野惠一感謝象迷台灣No.1的應援 造就台灣No.1的球隊

中職／力亞士2觸身引板凳清空 陳金鋒：不知道他的情緒

相關新聞

中職／郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

中華職棒8月收到匿名檢舉信函，指稱球員工會認證之經紀公司人員與台鋼隊球員涉及賭博行為，聯盟今天公布初步調查結果，郭俞延、...

中職／桃猿拚季後賽要和去年不一樣 古久保談3洋投抉擇給明示

樂天桃猿隊今年逆勢挺進季後賽，以年度第三之姿，將在季後挑戰賽過招統一獅隊，日籍教頭古久保健二不滿足於此，「要想辦法和去年...

中職／質疑葉總對自己有偏見 力亞士想續留悍將：明年一軍爭冠

富邦悍將隊洋投力亞士昨天因觸身球引爆味全龍隊總教練葉君璋怒火，雙方進一步板凳清空，力亞士今天還原當下狀況，自知觸身球、投...

中職／鈴木駿輔熱血燃燒117球因感恩的心 來年想為悍將奉獻百局

富邦悍將隊尋求隊史第二座二軍總冠軍，昨天打到延長11局以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，取得2勝1敗聽牌，日籍洋投鈴木駿輔演出8局...

中職／李多慧4字拿下蝦皮雙11代言！全網警告：敢騙就抵制

味全龍的南韓啦啦隊女神李多慧，日前除了捐款援助花蓮災區，還親自到光復鄉參與志工服務，暖心舉動再度圈粉。對此，蝦皮購物小編發起合作提案，用一張趣味圖成功釣出李多慧回覆，甚至只用4個字，就拿下雙11合作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

中職／廖健富肩傷趕上季後賽有難度 桃猿教頭相信其他人能扛起來

樂天桃猿隊確定將以年度第三打進季後賽，在季後挑戰賽面對統一獅隊，但廖健富的傷情並不樂觀，總教練古久保健二坦言，他的傷勢要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。