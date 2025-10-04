中職／運動經紀公司遭控誘球員賭博 聯盟、工會嚴肅看待

近期有運動經紀公司遭指控引誘選手涉足賭博場所，中職秘書長楊清瓏表示，聯盟嚴肅看待，待了解狀況後會對外說明；球員工會代表趙子維表示，工會8月獲報後已完成調查訪談。

近期中職球員工會接獲匿名信指控，有運動經紀公司引誘選手涉足賭博場所，而該經紀公司中的經紀人也發聲明，澄清涉及違法犯罪非本人，並呼籲真正涉案之人立即出面投案，相關經紀人、選手也會主動配合調查，提交所有資料及證據。

對此中職秘書長楊清瓏表示，「我們內部已經有看到這封信，聯盟內部大家都有在關心，也都很嚴肅看待這件事。」楊清瓏也提到，「待了解狀況之後，會再對外說明。」

楊清瓏指出，中職的規章寫得很清楚，一直都有明定不能涉入不良場所，「這封信主要是影射某些行為，但目前沒有具體證據，面對這種比較模糊的狀況，我們會非常謹慎，聯盟對球員、教練這方面一向非常注意，不允許任何人踏入不符合規定的場合。」

中職球員工會代表趙子維則表示，工會在8月底收到匿名信之後，就有開始調查，聯盟跟球團也都有在進行，「聯盟、球團都有分工，也都有同步通報各自依權責處理，球員工會的立場是保護球員，確保在球團或聯盟懲處過程中，球員能受到公平對待。」

趙子維強調，如果經紀公司確實有不法行為，一定會採取措施，「這間經紀公司旗下球員相當多，工會花了將近3週時間完成調查與訪談，目前基本上已經有些答案。」