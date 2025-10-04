快訊

中職／質疑葉總對自己有偏見 力亞士想續留悍將：明年一軍爭冠

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手力亞士。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手力亞士。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊洋投力亞士昨天因觸身球引爆味全龍隊總教練葉君璋怒火，雙方進一步板凳清空，力亞士今天還原當下狀況，自知觸身球、投手犯規都是比賽的一部分，並沒有太多情緒，反倒是看到葉總的反應，讓他想起上次釘鞋事件，不解葉總是否對自己有偏見。

昨天悍將、龍隊在天母棒球場交手，兩隊各出現兩記觸身球，悍將先是首局葉子霆、董子恩挨砸，悍將以6：0進入6局下，力亞士對劉基鴻投出觸身球，隨後又因投手犯規讓李凱威直接回來得分、劉基鴻上二壘，此時力亞士又對劉俊緯投出觸身球，兩顆觸身球都砸到相同位置，掀起龍隊板凳席騷動。

葉君璋先走上場，一邊想將手中碼表放到口袋中卻不慎滑落地上，隨後衝著力亞士進行言語交流，而兩隊球員、教練也紛紛上場對峙，所幸衝突並未擴大。

力亞士還原自己當下情緒，「我當時是冷靜的，因為觸身球、投手犯規本來就是比賽的一部分，我們第一局也是挨了兩顆觸身球，但我們也沒有說什麼、就忍下來了。」

力亞士提到，自己對葉總沒有特別想法，但包括上次葉總對自己的鞋子有意見，這次又發生這樣的事，「感覺他好像對我有什麼偏見或歧視。」他更提到，葉君璋一開始走出來時，其他龍隊選手並未跟進，「只看到他一個人出來，沒看到其他選手。」

力亞士說：「我們隊總教練走出來，選手也上去，換作發生在其他隊友身上，我也一樣會上去挺我的隊友，整年球季相處下來，這群年輕選手就像我的家人。」至於看到葉總走向自己，他說自己身為職業選手，知道如何回應、知道場上的尊重，「就看你要怎麼反應，我就在這邊等你。」

力亞士結束今年賽季，自評並非最好，但整體來說還可以，也在富邦待得很快樂，「富邦這些年輕選手有很好的未來，就像我們二軍現在在打總冠軍賽，希望一軍明年也可以，雖然還不知道我明年會不會回來，但希望可以回來，富邦就是我的第一志願。」

葉君璋 劉基鴻 李凱威

