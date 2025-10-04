中職／季後賽賽程出爐！台灣大賽3場大巨蛋 G4獅選新莊、猿選桃園

中華職棒今年季後賽戲碼正式出爐，季後挑戰賽將由統一獅對決樂天桃猿隊，爭奪前進台灣大賽的最後門票，「獅猿大戰」連續三年於季後挑戰賽上演。聯盟今天公布賽程，今年系列賽首戰適逢國慶連假，將於10月10日在高雄澄清湖棒球場熱血開戰，台灣大賽則是不論哪隊晉級，都將在台北大巨蛋激戰3場。

季後挑戰賽採五戰三勝制（實為4戰3勝制），上半季冠軍獅隊擁有一勝優勢，並握有三場主場賽事。獅隊在挑戰賽期間，將主場比賽皆安排於澄清湖棒球場，號召全台獅迷南下進場，為球隊注入最強後援能量。猿隊則擁有一場主場賽事，將於10月11日在桃園棒球場全力捍衛主場榮耀。

台灣大賽預計於10月18日開打，今年將有三場比賽在台北大巨蛋舉行。年度勝率第一、同時也是下半季冠軍的中信兄弟隊，享有五場主場優勢，前兩戰安排於台北大巨蛋，其餘三場在台中洲際棒球場登場。

季後挑戰賽晉級球隊則擁有兩場主場賽事，若獅隊晉級，主場安排於第3場台北大巨蛋及第4場新莊棒球場；若由猿隊晉級，則安排在台北大巨蛋與桃園棒球場舉行。