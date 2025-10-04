快訊

中職／季後賽賽程出爐！台灣大賽3場大巨蛋 G4獅選新莊、猿選桃園

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒今年季後賽戲碼正式出爐，今天公布主場配置。圖／中華職棒提供
中華職棒今年季後賽戲碼正式出爐，今天公布主場配置。圖／中華職棒提供

中華職棒今年季後賽戲碼正式出爐，季後挑戰賽將由統一獅對決樂天桃猿隊，爭奪前進台灣大賽的最後門票，「獅猿大戰」連續三年於季後挑戰賽上演。聯盟今天公布賽程，今年系列賽首戰適逢國慶連假，將於10月10日在高雄澄清湖棒球場熱血開戰，台灣大賽則是不論哪隊晉級，都將在台北大巨蛋激戰3場。

季後挑戰賽採五戰三勝制（實為4戰3勝制），上半季冠軍獅隊擁有一勝優勢，並握有三場主場賽事。獅隊在挑戰賽期間，將主場比賽皆安排於澄清湖棒球場，號召全台獅迷南下進場，為球隊注入最強後援能量。猿隊則擁有一場主場賽事，將於10月11日在桃園棒球場全力捍衛主場榮耀。

台灣大賽預計於10月18日開打，今年將有三場比賽在台北大巨蛋舉行。年度勝率第一、同時也是下半季冠軍的中信兄弟隊，享有五場主場優勢，前兩戰安排於台北大巨蛋，其餘三場在台中洲際棒球場登場。

季後挑戰賽晉級球隊則擁有兩場主場賽事，若獅隊晉級，主場安排於第3場台北大巨蛋及第4場新莊棒球場；若由猿隊晉級，則安排在台北大巨蛋與桃園棒球場舉行。

中華職棒36年季後賽主客場配置

季後挑戰賽（4戰3勝制）：統一獅（保底1勝）vs.樂天桃猿

場次 日期 主場球隊 球場

G1 10/10(五) 統一獅 澄清湖棒球場

G2 10/11(六) 樂天桃猿 桃園棒球場

G3* 10/12(日) 統一獅 澄清湖棒球場

G4* 10/13(一) 統一獅 澄清湖棒球場

總冠軍賽（7戰4勝制）：中信兄弟vs.季後挑戰賽晉級球隊

場次 日期 主場球隊 球場

G1 10/18(六) 中信兄弟 台北大巨蛋

G2 10/19(日) 中信兄弟 台北大巨蛋

G3 10/21(二) 季後挑戰賽晉級球隊 台北大巨蛋

G4 10/22(三) 季後挑戰賽晉級球隊 獅隊：新莊／猿隊：桃園

G5* 10/24(五) 中信兄弟 洲際棒球場

G6* 10/25(六) 中信兄弟 洲際棒球場

G7* 10/26(日) 中信兄弟 洲際棒球場

註：*為如有需要才進行

