中職／李多慧4字拿下蝦皮雙11代言！全網警告：敢騙就抵制

味全龍的南韓啦啦隊女神李多慧，日前除了捐款援助花蓮災區，還親自到光復鄉參與志工服務，暖心舉動再度圈粉。對此，蝦皮購物小編發起合作提案，用一張趣味圖成功釣出李多慧回覆，甚至只用4個字，就拿下雙11合作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蝦皮購物在社群平台「Threads」PO出一張與老闆的對話紀錄，小編詢問是否能邀請李多慧合作雙11活動？老闆幽默回「你去發脆啊，李多慧回你，我們就找她！」，小編立刻留言給李多慧，寫下「命運交給她了」。沒想到短短一小時內，李多慧就回覆「你是真假？」，小編激動回應「我是真！」，隨即報告老闆，當場獲得合作批准。

貼文一出後，不少網友都表示「多慧回嘍，你們沒找，我就砍蝦皮帳號」、「蝦皮如果只是蹭流量，我以後只用momo」、「哇蝦皮的讚用飆的欸」、「蝦皮你要說到做到真男人！有多慧雙11我們負責買爆」、「麻煩代言費給多一點，她是年度最佳海外貢獻獎得主」、「再去救災啊！真的活該代言接不完」、「這應該是鋪梗的前置行銷宣傳，大檔期的活動不太可能這麼晚還沒確認」。

對此，蝦皮購物小編也回應「信老闆還是信秦始皇？這次我信老闆」。