聽新聞
0:00 / 0:00
中職／悍將一軍挑戰暌違2277天6連勝！ 二軍拚隊史第2冠
富邦悍將隊雖已無緣季後賽，但季末開啟「水鬼模式」，昨天又以6：3擊敗味全龍隊後，奪下暌違1871天的5連勝，今天面對樂天桃猿隊，則要挑戰暌違2277天的6連勝。
悍將一軍今年無緣季後賽，因此今天是悍將本季最後一場比賽，悍將要推出洋投魔力藍先發；樂天桃猿則推派本土投手陳克羿應戰。
魔力藍本季9勝10敗，防禦率3.14，有望挑戰來中職發展後首度單季10勝。不過魔力藍本季與桃猿交手2次，0勝2敗，防禦率11.00。
另外，悍將二軍目前正在與台鋼雄鷹隊二軍打總冠軍賽，昨天靠著日籍投手鈴木駿輔117球、8局失1分好投帶領下，在延長賽以2：1拿下勝利。悍將二軍目前以2勝1敗「聽牌」，今天有望奪下隊史第2座二軍總冠軍。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言