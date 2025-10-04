快訊

中職／悍將一軍挑戰暌違2277天6連勝！ 二軍拚隊史第2冠

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將隊。聯合報系資料照

富邦悍將隊雖已無緣季後賽，但季末開啟「水鬼模式」，昨天又以6：3擊敗味全龍隊後，奪下暌違1871天的5連勝，今天面對樂天桃猿隊，則要挑戰暌違2277天的6連勝。

悍將一軍今年無緣季後賽，因此今天是悍將本季最後一場比賽，悍將要推出洋投魔力藍先發；樂天桃猿則推派本土投手陳克羿應戰。

魔力藍本季9勝10敗，防禦率3.14，有望挑戰來中職發展後首度單季10勝。不過魔力藍本季與桃猿交手2次，0勝2敗，防禦率11.00。

另外，悍將二軍目前正在與台鋼雄鷹隊二軍打總冠軍賽，昨天靠著日籍投手鈴木駿輔117球、8局失1分好投帶領下，在延長賽以2：1拿下勝利。悍將二軍目前以2勝1敗「聽牌」，今天有望奪下隊史第2座二軍總冠軍。

