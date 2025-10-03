中職／平野惠一感謝象迷台灣No.1的應援 造就台灣No.1的球隊

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。本報資料照片
中信兄弟隊總教練平野惠一。本報資料照片

平野惠一執教中信兄弟隊兩年，確定都將以下半季冠軍、全年第一之姿保送總冠軍賽，今天賽後向教練團、選手們一一道謝，也感謝象迷的力挺，他浮誇稱「恭喜今天來看球的10萬名球迷」，也說：「多虧有兄弟球迷台灣第一的應援，沒有你們的加油，就不可能達成全年第一。」

兄弟賽前全年戰績第一魔術數字只剩M1，憑藉以2：0擊敗台鋼雄鷹隊鎖定王座，將搭直達車前進總冠軍賽，統一獅、樂天桃猿隊則要先在季後挑戰賽過招。

延續去年全年第一到手後由平野發表談話的做法，今天兄弟全隊也在賽後走上場列隊，平野一一點名說出感謝，稱投手教練王建民是自己的右手、首席教練陳江和是自己的左手，照顧選手、也照顧平野，也點名了捕手教練王峻杰、牛棚教練艾迪頓、巡迴打擊教練丹尼爾、兩位體能教練，以及幾位第一年來到隊上的教練，儘管面臨很大壓力，也曾落淚，但還是一心努力想要幫助選手完成任務。

平野表示，「我知道我們還有台灣大賽要打，但是，就是今天、就在今天，兄弟就是台灣No.1的球隊。」他浮誇恭喜現場10萬球迷見證兄弟成為全年第一，「下一步就是台灣大賽，我們會努力達成目標，拿下總冠軍。」

