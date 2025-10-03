中職／力亞士2觸身引板凳清空 陳金鋒：不知道他的情緒

富邦悍將隊今天以6：3擊敗味全龍隊取得5連勝，不過比賽中發生插曲，先發投手力亞士連續2顆觸身球導致板凳清空，賽後總教練陳金鋒被問到此事沈默一小段時間後回答：「不知道他的情緒。」

6局下悍將已經取得6：0領先，然而力亞士開局被敲2支安打後，又因盜壘、滾地推進、觸身球、投手犯規各種狀況丟掉2分，然而又對劉俊緯投出觸身球，導致兩隊板凳清空對峙，所幸衝突並未擴大。

談到衝突場面，陳金鋒賽後表示：「連續2顆觸身球一定會有一些情緒，大家都一樣。」只不過對於力亞士連續投出觸身球，陳金鋒表示，自己無法得知力亞士的情緒，「可能有安打又被抓投手犯規，不知道是不是有情緒在。」

衝突過後，力亞士隨之退場，最終此局丟掉3分都記在他帳上，鋒總表示：「那時候他不是那麼穩定，有衝突勢必比較浮躁，相信控球會影響，所以投手教練就直接換掉。」

雖然龍隊先發投手張景淯同樣在1局上出現2次觸身球，悍將也因此攻下3分，當時並未起爭議，陳金鋒表示：「那個他本來控球就不是很穩定。」張景淯今年一軍投4.2局已經有5次四壞、3次觸身球。

雖然兩隊板凳清空，然而場上球員對峙氛圍沒有那麼火燙，獲選單場MVP的陳真就說：「我跑去跟（李）凱威聊天啊，跟他說『盜壘王喔』，情緒沒有那麼激動啦。」李凱威今天單場2盜，暫時甩開陳晨威的27次，以28次盜壘居聯盟第一。