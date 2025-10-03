快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手力亞士。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天以6：3擊敗味全龍隊取得5連勝，不過比賽中發生插曲，先發投手力亞士連續2顆觸身球導致板凳清空，賽後總教練陳金鋒被問到此事沈默一小段時間後回答：「不知道他的情緒。」

6局下悍將已經取得6：0領先，然而力亞士開局被敲2支安打後，又因盜壘、滾地推進、觸身球、投手犯規各種狀況丟掉2分，然而又對劉俊緯投出觸身球，導致兩隊板凳清空對峙，所幸衝突並未擴大。

談到衝突場面，陳金鋒賽後表示：「連續2顆觸身球一定會有一些情緒，大家都一樣。」只不過對於力亞士連續投出觸身球，陳金鋒表示，自己無法得知力亞士的情緒，「可能有安打又被抓投手犯規，不知道是不是有情緒在。」

衝突過後，力亞士隨之退場，最終此局丟掉3分都記在他帳上，鋒總表示：「那時候他不是那麼穩定，有衝突勢必比較浮躁，相信控球會影響，所以投手教練就直接換掉。」

雖然龍隊先發投手張景淯同樣在1局上出現2次觸身球，悍將也因此攻下3分，當時並未起爭議，陳金鋒表示：「那個他本來控球就不是很穩定。」張景淯今年一軍投4.2局已經有5次四壞、3次觸身球。

雖然兩隊板凳清空，然而場上球員對峙氛圍沒有那麼火燙，獲選單場MVP的陳真就說：「我跑去跟（李）凱威聊天啊，跟他說『盜壘王喔』，情緒沒有那麼激動啦。」李凱威今天單場2盜，暫時甩開陳晨威的27次，以28次盜壘居聯盟第一。

陳金鋒 張景淯

相關新聞

中職／化身悍將山本「游」伸 游霆崴想起5年前剃頭之約

布坎南腳傷臨時缺陣下，游霆崴化身富邦悍將「山本游伸」，昨天以先發5局無失分的表現拿下本季首勝，也是個人相隔1088天的勝...

中職／平野惠一感謝象迷台灣No.1的應援 造就台灣No.1的球隊

平野惠一執教中信兄弟隊兩年，確定都將以下半季冠軍、全年第一之姿保送總冠軍賽，今天賽後向教練團、選手們一一道謝，也感謝象迷...

中職／力亞士2觸身引板凳清空 陳金鋒：不知道他的情緒

富邦悍將隊今天以6：3擊敗味全龍隊取得5連勝，不過比賽中發生插曲，先發投手力亞士連續2顆觸身球導致板凳清空，賽後總教練陳...

中職／季後賽戲碼及主場配置確定！獅猿先過招、兄弟台灣大賽握5主場

中信兄弟隊今天以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，鎖定全年戰績第一，確定「保送」台灣大賽，加上樂天桃猿隊7：3擊敗統一獅隊，猿隊拿下...

中職／悍將拉尾盤5連勝 陳真：這幾年都這樣…

富邦悍將隊今天以6：3擊敗味全龍隊後，拿下相隔1871天的5連勝，只不過在已經喪失季後賽機會才打出一波高潮，陳真也坦言：...

中職／桃猿14安大口吃掉獅隊 紛擾一季仍寫連4季闖季後賽

樂天桃猿隊在紛擾的一季仍然挺直腰桿，今天以７：3擊敗統一獅隊後，確定連續4年闖進季後賽，將在季後挑戰賽面對獅隊，4戰3勝...

