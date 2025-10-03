中職／季後賽戲碼及主場配置確定！獅猿先過招、兄弟台灣大賽握5主場

中信兄弟隊今天以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，鎖定全年戰績第一，確定「保送」台灣大賽，加上樂天桃猿隊7：3擊敗統一獅隊，猿隊拿下第3張季後賽門票，今年季後賽兩輪戲碼、主客場配置就此底定。

今天比賽落幕後，猿隊全年戰績61勝56敗1和，雄鷹58勝58敗2和，就算接下來兩場猿隊全輸、雄鷹全贏也無力改變排名，猿隊以全年第三收下季後賽門票，也是猿軍連續4年闖進季後賽。

季後挑戰賽、總冠軍賽主客場配置也就此底定，獅隊將在季後挑戰賽「保底」1勝，在4戰3勝制系列賽迎戰猿隊，獅隊握有3場主場優勢，猿隊唯一主場將是系列賽第2戰。

兄弟搭上總冠軍賽直達車以逸待勞，握有5場主場優勢，分別是第1、2、5、6、7場。