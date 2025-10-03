中職／悍將拉尾盤5連勝 陳真：這幾年都這樣…
富邦悍將隊今天以6：3擊敗味全龍隊後，拿下相隔1871天的5連勝，只不過在已經喪失季後賽機會才打出一波高潮，陳真也坦言：「這幾年都是這樣…」
悍將上一次拿下5連勝已經是2020年8月12日到19日，總教練陳金鋒指出，前面連勝難以延續是守、投、打，某一個面向不穩定而互相牽動，也導致連敗情況發生。
「下半季大家調整的ok。」陳金鋒說：「年輕球員在9月表現非常好，開始理解比賽，守備也很好，一開始守備沒有那麼好，造成投手壓力、打者要搶分，三個去循環，未來要學習在壓力下去比賽。」
陳真在1局上敲出的2分打點製造3分大局，本季首次獲選單場MVP，他說：「5連勝當然值得慶祝，不過這幾年都是這樣，戰績沒有競爭的狀況下（連勝）。」
陳真認為，未來還是要把這樣的氣勢延續，而且在能夠跟其他隊輸贏的時候拿出來，「還是要想辦法突破，贏球團隊士氣好，但要先讓比賽內容是好的，這是我們可以控制的。」
FB留言