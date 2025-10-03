快訊

中職／兄弟全年第一到手 搭總冠軍賽直達車拚二連霸

現場驚悚畫面曝光！玻璃四散器具炸飛 蘆洲便當店氣爆7人送醫

獨家直擊！柯家洋閃婚圈外女友曝光 張小燕、柯震東星光搶鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／桃猿14安大口吃掉獅隊 紛擾一季仍寫連4季闖季後賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊林子偉第3局在滿壘時敲出二壘打，幫助猿隊開張分數並一舉逆轉。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林子偉第3局在滿壘時敲出二壘打，幫助猿隊開張分數並一舉逆轉。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊在紛擾的一季仍然挺直腰桿，今天以７：3擊敗統一獅隊後，確定連續4年闖進季後賽，將在季後挑戰賽面對獅隊，4戰3勝制系列賽由獅隊保底1勝、握有3場主場優勢，猿隊唯一主場將是第2戰。

獅隊洋投奧德銳前6場先發不敗，取得3勝、防禦率0.78，今天在嘉義市棒球場遭到猿隊修理，先發4.1局被敲9安打、失6分都是責失分，吞下來台第一敗。

奧德銳在3局上遭到暴打，猿隊2安打、1保送堆成滿壘，林子偉、梁家榮二壘打各敲回2分打點，余德龍敲安再挹注分數入袋，猿隊灌進5分大局；第5局林子偉安打、林智平保送開啟攻勢，梁家榮適時安打建功。林政華第7局再從吳承諭手中炸裂陽春砲，擴大為7：1領先。

猿隊由波賽樂先發，投5.1局被敲5安打、失3分，2局下挨了蘇智傑陽春砲，第6局接連被邱智呈、陳鏞基、蘇智傑敲安，留下一出局、滿壘局面退場，王志煊接手被林子豪敲安送回2分，記在波賽樂帳上，雖無緣完成優質先發仍收下本季第6勝。

隨著中信兄弟隊在洲際棒球場以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，獅隊尋求全年第一的美夢已經先一步破滅，林岳平上任獅隊教頭以來，領軍拿下5座季冠軍，但至今未嘗全年第一滋味，獅隊將連續3季從季後挑戰賽打起。

樂天桃猿 林子偉

延伸閱讀

中職／與桃猿爭奪季後賽門票！ 雄鷹晉級之路尚未封死

中職／奧德銳封鎖台鋼打擊 統一獅再拿一勝

中職／奧德銳前3局被打7安喊好累 餅總點名他的牽制最關鍵

中職／奧德銳化身最強危機管理獅 雄鷹乒乒乓乓11安卻拿0分

相關新聞

中職／化身悍將山本「游」伸 游霆崴想起5年前剃頭之約

布坎南腳傷臨時缺陣下，游霆崴化身富邦悍將「山本游伸」，昨天以先發5局無失分的表現拿下本季首勝，也是個人相隔1088天的勝...

中職／季後賽戲碼及主場配置確定！獅猿先過招、兄弟台灣大賽握5主場

中信兄弟隊今天以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，鎖定全年戰績第一，確定「保送」台灣大賽，加上樂天桃猿隊7：3擊敗統一獅隊，猿隊拿下...

中職／悍將拉尾盤5連勝 陳真：這幾年都這樣…

富邦悍將隊今天以6：3擊敗味全龍隊後，拿下相隔1871天的5連勝，只不過在已經喪失季後賽機會才打出一波高潮，陳真也坦言：...

中職／桃猿14安大口吃掉獅隊 紛擾一季仍寫連4季闖季後賽

樂天桃猿隊在紛擾的一季仍然挺直腰桿，今天以７：3擊敗統一獅隊後，確定連續4年闖進季後賽，將在季後挑戰賽面對獅隊，4戰3勝...

中職／兄弟全年第一到手！搭總冠軍賽直達車拚二連霸

中信兄弟隊連續兩天在洲際棒球場迎接王位到手，昨天拋下季冠軍封王彩帶，今天再以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，確定全年第一也是黃衫軍...

中職／悍將5連勝！終結1871天的渴 回新莊挑戰隊史紀錄

富邦悍將今天先聲奪人，1局上攻下的3分成為關鍵，最終以6：3擊敗味全龍隊，終結長達1871天的乾旱，自2020年8月19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。