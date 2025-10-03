中職／桃猿14安大口吃掉獅隊 紛擾一季仍寫連4季闖季後賽

樂天桃猿隊在紛擾的一季仍然挺直腰桿，今天以７：3擊敗統一獅隊後，確定連續4年闖進季後賽，將在季後挑戰賽面對獅隊，4戰3勝制系列賽由獅隊保底1勝、握有3場主場優勢，猿隊唯一主場將是第2戰。

獅隊洋投奧德銳前6場先發不敗，取得3勝、防禦率0.78，今天在嘉義市棒球場遭到猿隊修理，先發4.1局被敲9安打、失6分都是責失分，吞下來台第一敗。

奧德銳在3局上遭到暴打，猿隊2安打、1保送堆成滿壘，林子偉、梁家榮二壘打各敲回2分打點，余德龍敲安再挹注分數入袋，猿隊灌進5分大局；第5局林子偉安打、林智平保送開啟攻勢，梁家榮適時安打建功。林政華第7局再從吳承諭手中炸裂陽春砲，擴大為7：1領先。

猿隊由波賽樂先發，投5.1局被敲5安打、失3分，2局下挨了蘇智傑陽春砲，第6局接連被邱智呈、陳鏞基、蘇智傑敲安，留下一出局、滿壘局面退場，王志煊接手被林子豪敲安送回2分，記在波賽樂帳上，雖無緣完成優質先發仍收下本季第6勝。

隨著中信兄弟隊在洲際棒球場以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，獅隊尋求全年第一的美夢已經先一步破滅，林岳平上任獅隊教頭以來，領軍拿下5座季冠軍，但至今未嘗全年第一滋味，獅隊將連續3季從季後挑戰賽打起。