中職／兄弟全年第一到手！搭總冠軍賽直達車拚二連霸
中信兄弟隊連續兩天在洲際棒球場迎接王位到手，昨天拋下季冠軍封王彩帶，今天再以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，確定全年第一也是黃衫軍，將搭上總冠軍賽直達車挑戰二連霸，等待從季後挑戰賽出線的球隊。
雄鷹啟用生涯前39場出賽都是後援的張誠恩先發，首局就遇到亂流，江坤宇、王威晨都敲安打，許基宏也因一壘手顏郁軒的失誤上壘，先因捕逸掉分，面對詹子賢投出保送再度擠成滿壘，宋晟睿滾地球送回1分。
張誠恩最終完成3局投球，丟掉2分都非責失分，被敲2安打、2保送，而這0：2的落後成為雄鷹飛越不過的障礙。
兄弟洋投李博登先發5局被敲3安打、無失分，第2局度過滿壘危機力守不失，5局投完將2：0領先交到牛棚手中。江忠城、蔡齊哲、吳俊偉、李振昌各把關1局守成，李振昌更是繼2022年9月28日、相隔1101天再取得救援成功。
兄弟去年就以下半季冠軍加全年第一在總冠軍賽以逸待勞，最終以4勝1敗擊敗獅隊登頂；今年再度保送台灣大賽，將尋求二連霸、隊史第11冠。
