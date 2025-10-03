快訊

中職／兄弟全年第一到手 搭總冠軍賽直達車拚二連霸

現場驚悚畫面曝光！玻璃四散器具炸飛 蘆洲便當店氣爆7人送醫

獨家直擊！柯家洋閃婚圈外女友曝光 張小燕、柯震東星光搶鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟全年第一到手！搭總冠軍賽直達車拚二連霸

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊江坤宇。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊江坤宇。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊連續兩天在洲際棒球場迎接王位到手，昨天拋下季冠軍封王彩帶，今天再以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，確定全年第一也是黃衫軍，將搭上總冠軍賽直達車挑戰二連霸，等待從季後挑戰賽出線的球隊。

雄鷹啟用生涯前39場出賽都是後援的張誠恩先發，首局就遇到亂流，江坤宇、王威晨都敲安打，許基宏也因一壘手顏郁軒的失誤上壘，先因捕逸掉分，面對詹子賢投出保送再度擠成滿壘，宋晟睿滾地球送回1分。

張誠恩最終完成3局投球，丟掉2分都非責失分，被敲2安打、2保送，而這0：2的落後成為雄鷹飛越不過的障礙。

兄弟洋投李博登先發5局被敲3安打、無失分，第2局度過滿壘危機力守不失，5局投完將2：0領先交到牛棚手中。江忠城、蔡齊哲、吳俊偉、李振昌各把關1局守成，李振昌更是繼2022年9月28日、相隔1101天再取得救援成功。

兄弟去年就以下半季冠軍加全年第一在總冠軍賽以逸待勞，最終以4勝1敗擊敗獅隊登頂；今年再度保送台灣大賽，將尋求二連霸、隊史第11冠。

中信兄弟隊先發投手李博登投5局無失分。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手李博登投5局無失分。圖／中信兄弟隊提供

李振昌 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／封王！中信兄弟奪第20座季冠軍 林暉盛化身致勝騎士

中職／兄弟M1被悍將狠咬一口 5000條黃彩帶攜回洲際

桃園盃青棒／「善化游擊柯基」許峰穎建功 以江坤宇為目標

中職／兌現天賦草上飛 宋晟睿速度砲火雙威脅

相關新聞

中職／化身悍將山本「游」伸 游霆崴想起5年前剃頭之約

布坎南腳傷臨時缺陣下，游霆崴化身富邦悍將「山本游伸」，昨天以先發5局無失分的表現拿下本季首勝，也是個人相隔1088天的勝...

中職／季後賽戲碼及主場配置確定！獅猿先過招、兄弟台灣大賽握5主場

中信兄弟隊今天以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，鎖定全年戰績第一，確定「保送」台灣大賽，加上樂天桃猿隊7：3擊敗統一獅隊，猿隊拿下...

中職／悍將拉尾盤5連勝 陳真：這幾年都這樣…

富邦悍將隊今天以6：3擊敗味全龍隊後，拿下相隔1871天的5連勝，只不過在已經喪失季後賽機會才打出一波高潮，陳真也坦言：...

中職／桃猿14安大口吃掉獅隊 紛擾一季仍寫連4季闖季後賽

樂天桃猿隊在紛擾的一季仍然挺直腰桿，今天以７：3擊敗統一獅隊後，確定連續4年闖進季後賽，將在季後挑戰賽面對獅隊，4戰3勝...

中職／兄弟全年第一到手！搭總冠軍賽直達車拚二連霸

中信兄弟隊連續兩天在洲際棒球場迎接王位到手，昨天拋下季冠軍封王彩帶，今天再以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，確定全年第一也是黃衫軍...

中職／悍將5連勝！終結1871天的渴 回新莊挑戰隊史紀錄

富邦悍將今天先聲奪人，1局上攻下的3分成為關鍵，最終以6：3擊敗味全龍隊，終結長達1871天的乾旱，自2020年8月19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。