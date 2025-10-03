中職／悍將5連勝！終結1871天的渴 回新莊挑戰隊史紀錄

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手力亞士。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將今天先聲奪人，1局上攻下的3分成為關鍵，最終以6：3擊敗味全龍隊，終結長達1871天的乾旱，自2020年8月19日後再次拿下5連勝，明天回到新莊主場的本季最終戰，要挑戰隊史最長的6連勝。

悍將上一次拿下5連勝是2020年8月12日到19日，原本是中職唯二近6年僅1次5連勝以上的球隊，另一支是今年第二年打一軍的台鋼雄鷹在去年曾締造6連勝；今天悍將終於締造第2次5連勝，而近6年拿下最多5連勝以上是中信兄弟隊的15次。

悍將上一次6連勝已經是2019年6月30到7月11日，是球團史至今最長紀錄，而包含俊國、興農和義大時期，隊史最長也僅6連勝，總計出現10次，其中興農佔8次，義大和富邦各1次，

龍隊今天推出張景淯先發，然而1局上就因觸身球、失誤讓悍將攻上三壘，並靠王念好高飛犧牲打得分，接著張景淯又是一次觸身球，陳真補上二壘安打敲回2分打點；4局上悍將再靠黃兆維、蔡佳諺、豊暐、潘瑋祥連續4支安打加上葉子霆高飛犧牲打，又是單局3分攻勢。

此戰另一條支線是李凱威努力盜壘，賽前他與陳晨威同以26盜位居聯盟第一，3局下因滾地球趁傳上壘後就先盜壘一次，然而不久後另一地出賽的陳晨威也有一次盜壘成功，當時6局下人正在壘包上的李凱威也再次盜壘成功、再次獨居領先。

然而也是6局下李凱威盜壘後形成二、三壘有人，龍隊先靠郭天信滾地推進敲回1分，接著又因悍將先發投手力亞士觸身球、投手犯規、觸身球，不僅再掉1分還引發板凳清空，衝突解除後力亞士退場，不過龍隊隨後又攻下1分也記在他帳上。

龍隊新人李致霖在今天迎接生涯初登板，才剛在亞錦賽接受國際賽洗禮的他今天升上一軍，6局上中繼上場投出三上三下，包含2次三振，最快球速來到149公里。

味全龍隊新人李致霖生涯初登板，中繼1局2K無失分。圖／味全龍隊提供
富邦悍將隊陳真首局敲出2分打點安打。圖／富邦悍將隊提供
