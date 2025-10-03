中職／力亞士觸身球連發板凳清空！葉總氣沖沖 碼表都掉落

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
天母棒球場味全龍與富邦悍將隊之戰，劉俊緯被觸身球擊中板凳清空，總教練葉君璋（圖）上場爭執。圖／味全龍隊提供
兩支無緣季後賽的球隊今天在天母棒球場擦出火花，富邦悍將隊力亞士6局下連續2顆觸身球，引爆龍隊板凳席怒火，兩隊衝上場對峙，總教練葉君璋急著上場理論，連手中碼錶都不慎掉在地上。

龍隊以0：6落後進入6局下，林辰勳、李凱威兩支安打後形成一、三壘有人，1出局後李凱威盜上二壘，郭天信的滾地推進敲回1分打點，李凱威也推進上三壘。

接著力亞士對劉基鴻投出觸身球，隨後又因投手犯規讓李凱威直接回來得分、劉基鴻上二壘，此時力亞士又對劉俊緯投出觸身球，兩顆觸身球都砸到相同位置，掀起龍隊板凳席騷動。

總教練葉君璋先走上場，一邊想將手中碼表放到口袋中卻不慎滑落地上，隨後衝著力亞士進行言語交流，而兩隊球員、教練也紛紛上場對峙，所幸衝突並未擴大。

力亞士在衝突後也跟著退場，而龍隊最終在6局下攻下3分，追近到3分差距。

天母棒球場味全龍與富邦悍將隊之戰，劉俊緯被觸身球擊中，引發板凳清空。圖／味全龍隊提供
天母棒球場味全龍與富邦悍將隊之戰，劉俊緯（圖）被觸身球擊中，引發板凳清空。圖／味全龍隊提供
