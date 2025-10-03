日職／樂天20歲台將陽柏翔一軍初亮相 生涯首打席就敲首安
來自台東「陽家班」的20歲內野手陽柏翔，今天在日本職棒樂天金鷲隊一軍初登場，第6局代打上場，面對西武隊先發投手與座海人敲安，生涯在一軍的首打席就解鎖首安。
陽柏翔高中短暫就讀花蓮玉里高中，2021年赴日就讀明秀學園日立高等學校，2023年在日職選秀落選後加入獨立聯盟聯盟茨城宇宙行星隊，2024年獲得樂天第六指名，展職棒生涯。
陽柏翔本季在二軍出賽87場，合計274打席、257打數敲出61支安打，包括7支二壘打、7支三壘打，打擊率0.237、上壘率0.259、長打率0.319，昨天向一軍報到，今天正式登錄一軍名單，面對西武之戰在板凳上待命。
樂天打線面對與座海人前5局只有1安打，陽柏翔第6局代打捕手太田光的棒次，滿球數後敲出左外野方向安打，生涯首安到手。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言