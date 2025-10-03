快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日職東北樂天金鷲隊台灣好手陽柏翔今天首度被球團升上一軍。 截圖自樂天金鷲X
來自台東「陽家班」的20歲內野手陽柏翔，今天在日本職棒樂天金鷲隊一軍初登場，第6局代打上場，面對西武隊先發投手與座海人敲安，生涯在一軍的首打席就解鎖首安。

陽柏翔高中短暫就讀花蓮玉里高中，2021年赴日就讀明秀學園日立高等學校，2023年在日職選秀落選後加入獨立聯盟聯盟茨城宇宙行星隊，2024年獲得樂天第六指名，展職棒生涯。

陽柏翔本季在二軍出賽87場，合計274打席、257打數敲出61支安打，包括7支二壘打、7支三壘打，打擊率0.237、上壘率0.259、長打率0.319，昨天向一軍報到，今天正式登錄一軍名單，面對西武之戰在板凳上待命。

樂天打線面對與座海人前5局只有1安打，陽柏翔第6局代打捕手太田光的棒次，滿球數後敲出左外野方向安打，生涯首安到手。

相關新聞

中職／化身悍將山本「游」伸 游霆崴想起5年前剃頭之約

布坎南腳傷臨時缺陣下，游霆崴化身富邦悍將「山本游伸」，昨天以先發5局無失分的表現拿下本季首勝，也是個人相隔1088天的勝...

日職／樂天20歲台將陽柏翔一軍初亮相 生涯首打席就敲首安

來自台東「陽家班」的20歲內野手陽柏翔，今天在日本職棒樂天金鷲隊一軍初登場，第6局代打上場，面對西武隊先發投手與座海人敲...

中職／2場先發用球數差很大 鎛銳期待展現價值讓龍隊看見

味全龍隊今天將鎛銳下放二軍，結束今年的投球工作，回顧從831大限前來台加盟，到從中繼轉為先發，鎛銳期待明年有機會續留，就...

中職／回憶球速驟降…龍隊陳志杰：大腦想的身體做不到

陳志杰從2021年選秀被中信兄弟隊第二輪選進後，直到今年轉戰味全龍隊逐漸找回球速，在9月29日迎來一軍生涯初登板，被問到...

中職／洋投貢獻局數兩極端 味全、悍將思考明年布局

中華職棒球季進入尾聲，味全龍隊拜「本土洋將」伍鐸貢獻，洋投吃下522.2局是六隊最多，富邦悍將隊則是在多了後援投手配置後...

中職／王維中頭痛本季關機 葉總化身專家：不是偏頭痛

味全龍隊球季倒數2場，今天將亞錦賽國手、新秀李致霖拉上一軍待命，接下來預計異動不多，總教練葉君璋也指出，王維中本季應該不...

