中職／2場先發用球數差很大 鎛銳期待展現價值讓龍隊看見

味全龍隊今天將鎛銳下放二軍，結束今年的投球工作，回顧從831大限前來台加盟，到從中繼轉為先發，鎛銳期待明年有機會續留，就看自己有沒有展現出價值。

鎛銳過去生涯都已先發為主，偶而客串中繼，今年來到台灣後先定位在中繼，經過4場累積經驗後，9月底又轉為先發，2場出賽是3.2局掉6分、4局掉2分（1分責失）。

剛來台灣後，鎛銳就感受到與美國打者的不同策略，「在中繼的時候，可能就是對到一輪打者，還有機會比較輕鬆去解決，但先發要對到第二輪的時候，就發覺台灣打者纏鬥能力真的很強，比較會耗費球數。」

不過鎛銳雖然第1次先發3.2局就用了80球，第2次卻僅用65球就投了4局，鎛銳表示，差別主要是第一場比賽時，球數比較落後導致用球數偏多，昨天則是比較能夠搶到好球，在淺球數時就製造出局。

談到明年球季的想法，鎛銳表示，如果味全龍願意找自已回來的話也很樂意，「因為這個球隊、球員的氣氛，每個人都很好，真的還滿想回來，但現實考量就是希望自己的表現，讓球隊看到有留下的價值。」