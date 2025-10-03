快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／回憶球速驟降…龍隊陳志杰：大腦想的身體做不到

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊陳志杰一軍生涯初登板。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳志杰一軍生涯初登板。圖／味全龍隊提供

陳志杰從2021年選秀被中信兄弟隊第二輪選進後，直到今年轉戰味全龍隊逐漸找回球速，在9月29日迎來一軍生涯初登板，被問到會不會緊張？陳志杰說：「不會，就是把可能遇到的都想一遍，提升腎上腺素。」

陳志杰是在第5局中繼上場，投1局被敲1支安打沒有失分，另有1次三振，最快球速到143公里，陳志杰自認仍有落差，因為較缺乏比賽經驗，一開始不知道怎麼調整，但機會來臨想要好好把握，「想要一直留在這裡」。

對陳志杰今年成果，總教練葉君璋給予肯定，「剛來的時候，球速能投到150公里，一度掉到135至139公里，我們有點擔心。但最近回到143、145公里水準。他現在大概只有六成完成度，還有兩三成空間，如果能恢復，我想會很可觀。」

陳志杰則表示，先前球速下滑時，身體感覺不到疲勞，「但大腦想做的、身體做不到，後來問學長、教練，他們說那就是身體疲勞的反應，而當時為了不要落差太大，出力方式不對，反而導致膝蓋發炎。」

陳志杰現在膝蓋已經沒問題，球團也安排他與其他5人在10月中前往韓國加入秋季聯盟，葉君璋指出，安排陳志杰去韓國是希望增加比賽經驗，藉由陌生環境去激發潛能，「技術之外，也要有心理練習。」

球速 葉君璋 選秀

延伸閱讀

中職／洋投貢獻局數兩極端 味全、悍將思考明年布局

中職／王維中頭痛本季關機 葉總化身專家：不是偏頭痛

中職／兄弟昔日大物終在龍隊初登板 陳志杰中繼1局最快球速143公里

中職／葉總、鋒總眉來眼去有原因 改判讓悍將得利兩人一起嚇到

相關新聞

中職／化身悍將山本「游」伸 游霆崴想起5年前剃頭之約

布坎南腳傷臨時缺陣下，游霆崴化身富邦悍將「山本游伸」，昨天以先發5局無失分的表現拿下本季首勝，也是個人相隔1088天的勝...

中職／2場先發用球數差很大 鎛銳期待展現價值讓龍隊看見

味全龍隊今天將鎛銳下放二軍，結束今年的投球工作，回顧從831大限前來台加盟，到從中繼轉為先發，鎛銳期待明年有機會續留，就...

中職／回憶球速驟降…龍隊陳志杰：大腦想的身體做不到

陳志杰從2021年選秀被中信兄弟隊第二輪選進後，直到今年轉戰味全龍隊逐漸找回球速，在9月29日迎來一軍生涯初登板，被問到...

中職／洋投貢獻局數兩極端 味全、悍將思考明年布局

中華職棒球季進入尾聲，味全龍隊拜「本土洋將」伍鐸貢獻，洋投吃下522.2局是六隊最多，富邦悍將隊則是在多了後援投手配置後...

中職／王維中頭痛本季關機 葉總化身專家：不是偏頭痛

味全龍隊球季倒數2場，今天將亞錦賽國手、新秀李致霖拉上一軍待命，接下來預計異動不多，總教練葉君璋也指出，王維中本季應該不...

日職／樂天金鷲陽柏翔首度升一軍 今戰西武有望迎來初登場

日職東北樂天金鷲隊台灣好手陽柏翔今天首度被球團升上一軍，他從高中就在日本發展，去年日職選秀會獲第6指名，本季於二軍出賽8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。