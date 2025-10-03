中職／回憶球速驟降…龍隊陳志杰：大腦想的身體做不到

陳志杰從2021年選秀被中信兄弟隊第二輪選進後，直到今年轉戰味全龍隊逐漸找回球速，在9月29日迎來一軍生涯初登板，被問到會不會緊張？陳志杰說：「不會，就是把可能遇到的都想一遍，提升腎上腺素。」

陳志杰是在第5局中繼上場，投1局被敲1支安打沒有失分，另有1次三振，最快球速到143公里，陳志杰自認仍有落差，因為較缺乏比賽經驗，一開始不知道怎麼調整，但機會來臨想要好好把握，「想要一直留在這裡」。

對陳志杰今年成果，總教練葉君璋給予肯定，「剛來的時候，球速能投到150公里，一度掉到135至139公里，我們有點擔心。但最近回到143、145公里水準。他現在大概只有六成完成度，還有兩三成空間，如果能恢復，我想會很可觀。」

陳志杰則表示，先前球速下滑時，身體感覺不到疲勞，「但大腦想做的、身體做不到，後來問學長、教練，他們說那就是身體疲勞的反應，而當時為了不要落差太大，出力方式不對，反而導致膝蓋發炎。」

陳志杰現在膝蓋已經沒問題，球團也安排他與其他5人在10月中前往韓國加入秋季聯盟，葉君璋指出，安排陳志杰去韓國是希望增加比賽經驗，藉由陌生環境去激發潛能，「技術之外，也要有心理練習。」