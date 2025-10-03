中職／洋投貢獻局數兩極端 味全、悍將思考明年布局

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
龍隊今年洋投中以鋼龍吃了146局最多。 聯合報系資料照
中華職棒球季進入尾聲，味全龍隊拜「本土洋將」伍鐸貢獻，洋投吃下522.2局是六隊最多，富邦悍將隊則是在多了後援投手配置後，至今天賽前415.1局位居最少。

龍隊最近安排新洋投鎛銳2場出賽都是先發，不過總教練葉君璋指出，目前比較像是「先投」，這兩場看起來，鎛銳的能力大概在50球之後會有些不穩，但在這之內的品質很好。

龍隊今年洋投中以鋼龍吃了146局最多，防禦率也是2.77的高標，葉總認為，明年的狀況雖然還不確定，但一整年看來，鋼龍表現是最穩定的，而伍鐸不會占據洋將名額，這兩人相信也會是球隊明年想要的目標。

悍將今年曾倚賴富藍戈扛起後防，直到8月11日才決定註銷，回到洋投全先發模式，不過只有力亞士投138.1局、魔力藍132局兩位超過百局。

悍將總教練陳金鋒表示，洋投整體來說都OK，但名單每年都會不一樣，也可能會有新的人選，明年的狀況會以整體去做評估。

鋼龍 伍鐸 中華職棒

