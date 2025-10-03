中職／化身悍將山本「游」伸 游霆崴想起5年前剃頭之約

布坎南腳傷臨時缺陣下，游霆崴化身富邦悍將「山本游伸」，昨天以先發5局無失分的表現拿下本季首勝，也是個人相隔1088天的勝投，游霆崴心中想的是「江國豪是不是要剃頭？」

悍將在2020年本土投手陳仕朋、江國豪、游霆崴曾有過約定，同一周先發的三人「誰敗投就剃頭」，而今年陳仕朋在9月29日拿下勝投，10月1日陳仕朋先發1局無失分退場後，江國豪中繼5.1局掉3分，但最終悍將延長賽贏球無關勝敗。

游霆崴笑說，昨天的難得先發，讓他想起2020年的約定，「那次是我被剃頭，這次我跟國豪說『要剃吧？』他說要等他去當兵。」

悍將因洋投布坎南腳部不適臨時無法先發，趕緊安排游霆崴頂上，游霆崴表示，自己是在周二知道，「很意外，也謝謝教練團的機會，本來自已就是在牛棚負責長局數。」

「我也知道自己的任務。」游霆崴說：「沒想過會投到5局，就是1局1局來，前一天球隊延長賽又移動，想說大家都很累，能投多長就投多長，許銘傑教練跟我說『好好享受比賽』。」

拿下久違的勝投，游霆崴回憶起先發的感覺，過程中沒有心思去注意投手教練是否「蠢蠢欲動」，「因為他們排了8個左打，真的要花比較多心思對決，勝投是順其自然。」

這場好投也幫悍將在球季尾聲拿下4連勝，游霆崴認為年輕球員需要多一點臨場經驗，「我也遇過亂流不知道怎麼辦，這都需要時間累積，後面幾場看起來，年輕球員知道怎麼去比賽，相信明年會更進步。」