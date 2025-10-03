快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／化身悍將山本「游」伸 游霆崴想起5年前剃頭之約

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
游霆崴本季首次登板先發，投5局無失分奪勝。圖／富邦悍將隊提供
游霆崴本季首次登板先發，投5局無失分奪勝。圖／富邦悍將隊提供

布坎南腳傷臨時缺陣下，游霆崴化身富邦悍將「山本游伸」，昨天以先發5局無失分的表現拿下本季首勝，也是個人相隔1088天的勝投，游霆崴心中想的是「江國豪是不是要剃頭？」

悍將在2020年本土投手陳仕朋、江國豪、游霆崴曾有過約定，同一周先發的三人「誰敗投就剃頭」，而今年陳仕朋在9月29日拿下勝投，10月1日陳仕朋先發1局無失分退場後，江國豪中繼5.1局掉3分，但最終悍將延長賽贏球無關勝敗。

游霆崴笑說，昨天的難得先發，讓他想起2020年的約定，「那次是我被剃頭，這次我跟國豪說『要剃吧？』他說要等他去當兵。」

悍將因洋投布坎南腳部不適臨時無法先發，趕緊安排游霆崴頂上，游霆崴表示，自己是在周二知道，「很意外，也謝謝教練團的機會，本來自已就是在牛棚負責長局數。」

「我也知道自己的任務。」游霆崴說：「沒想過會投到5局，就是1局1局來，前一天球隊延長賽又移動，想說大家都很累，能投多長就投多長，許銘傑教練跟我說『好好享受比賽』。」

拿下久違的勝投，游霆崴回憶起先發的感覺，過程中沒有心思去注意投手教練是否「蠢蠢欲動」，「因為他們排了8個左打，真的要花比較多心思對決，勝投是順其自然。」

這場好投也幫悍將在球季尾聲拿下4連勝，游霆崴認為年輕球員需要多一點臨場經驗，「我也遇過亂流不知道怎麼辦，這都需要時間累積，後面幾場看起來，年輕球員知道怎麼去比賽，相信明年會更進步。」

游霆崴 江國豪 陳仕朋

延伸閱讀

中職／游霆崴奪下近3年首勝 悍將閃過興農最慘77敗紀錄

中職／首局燒36球掉6分還能投滿6局奪勝 陳仕朋一心貢獻局數

中職／悍將史詩級越獄！陳仕朋首局掉6分奪勝史上第一人

中職／黃韋盛棒打游霆崴成英雄 只上壘兩次「還可以更好」

相關新聞

中職／化身悍將山本「游」伸 游霆崴想起5年前剃頭之約

布坎南腳傷臨時缺陣下，游霆崴化身富邦悍將「山本游伸」，昨天以先發5局無失分的表現拿下本季首勝，也是個人相隔1088天的勝...

中職／2場先發用球數差很大 鎛銳期待展現價值讓龍隊看見

味全龍隊今天將鎛銳下放二軍，結束今年的投球工作，回顧從831大限前來台加盟，到從中繼轉為先發，鎛銳期待明年有機會續留，就...

中職／回憶球速驟降…龍隊陳志杰：大腦想的身體做不到

陳志杰從2021年選秀被中信兄弟隊第二輪選進後，直到今年轉戰味全龍隊逐漸找回球速，在9月29日迎來一軍生涯初登板，被問到...

中職／洋投貢獻局數兩極端 味全、悍將思考明年布局

中華職棒球季進入尾聲，味全龍隊拜「本土洋將」伍鐸貢獻，洋投吃下522.2局是六隊最多，富邦悍將隊則是在多了後援投手配置後...

中職／王維中頭痛本季關機 葉總化身專家：不是偏頭痛

味全龍隊球季倒數2場，今天將亞錦賽國手、新秀李致霖拉上一軍待命，接下來預計異動不多，總教練葉君璋也指出，王維中本季應該不...

日職／樂天金鷲陽柏翔首度升一軍 今戰西武有望迎來初登場

日職東北樂天金鷲隊台灣好手陽柏翔今天首度被球團升上一軍，他從高中就在日本發展，去年日職選秀會獲第6指名，本季於二軍出賽8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。