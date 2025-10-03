中職／王維中頭痛本季關機 葉總化身專家：不是偏頭痛

味全龍隊球季倒數2場，今天將亞錦賽國手、新秀李致霖拉上一軍待命，接下來預計異動不多，總教練葉君璋也指出，王維中本季應該不會再出賽，「他這幾周頭痛，有進行檢查。」

李致霖是龍隊去年選秀第二指名，今年曾升上一軍隨隊，但還沒留下過出賽紀錄，葉總表示，這兩場預計會安排李致霖出賽，「讓他感覺一下。」

王維中今年在一軍僅出賽12場，最近一次已經是8月20日，之後就下放二軍，不過上一次二軍出賽也已經是9月27日，葉總表示，王維中有長期頭痛的困擾，因此近期有做頭部、頸部整體的檢查，看能不能找到原因。

被問到王維中是不是偏頭痛時，葉總突然化身專家說：「他不是偏頭痛，偏頭痛一般是國中開始，隨著年紀增長會減緩，有一個步驟，可能先看東西會模糊，好了之後出現頭痛，說是偏頭痛但未必是只有一邊。」媒體正好奇葉總為何如此熟悉？葉總解答：「像我是睡覺起來就好。」

王維中今年在一軍的成績不盡理想，1勝3敗、防禦率6.53，跟過去四年有不小落差，葉君璋認為，王維中的狀況是心態、技術層面都有，「可能技術影響心理，也可能心理影響技術，不是很單純一面，要尋找適合的訓練方式。」