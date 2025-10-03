日職／樂天金鷲陽柏翔首度升一軍 今戰西武有望迎來初登場

快訊

中央社／ 台北3日電
日職東北樂天金鷲隊台灣好手陽柏翔今天首度被球團升上一軍，他從高中就在日本發展，去年日職選秀會獲第6指名，本季於二軍出賽87場，今天樂天對西武獅隊的賽事有望初登場。

來自台東「陽家班」20歲的陽柏翔為內野手，高中就讀日本的明秀學園日立高等學校，也有效力過日本獨立聯盟茨城宇宙行星隊，並在去年日職選秀會中，獲得樂天金鷲隊第6指名，順利展開日職生涯。

來到球季尾聲，陽柏翔昨天與一軍合流，根據日本媒體Sponichi Annex昨天報導，陽柏翔預計將在今天的賽事迎來一軍初登場。陽柏翔接受日媒訪問時表示，「想展現自己的速度，在確實守備的同時，如果能打出第1支安打就更好了。」

與陽柏翔同年進職棒的樂天第1指名宗山壘表示，「我要努力，為了將來能與他（陽柏翔）並肩，甚至超越他。」

陽柏翔本季在二軍共出賽87場，257打數敲出61支安打，包含二壘打、三壘打各7支，送回24分打點，跑出13次盜壘成功，打擊率2成37。

