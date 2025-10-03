快訊

定向越野／參加2025日本定向越野錦標賽暨世界排名賽 中華隊啟程赴日

聯合報／ 即時報導
參加2025日本定向越野錦標賽暨世界排名賽，中華隊今天啟程赴日。圖／中華民國定向越野協會提供
參加2025日本定向越野錦標賽暨世界排名賽，中華隊今天啟程赴日。圖／中華民國定向越野協會提供

2025日本定向越野錦標賽暨世界排名賽將於明天（4日）在日本櫪木縣那須鹽原市一連舉行2天，這是中華民國定向越野協會今年計畫中最後一場國際賽，中華隊今天（3日）啟程赴日全力爭取佳績，希望為今年參加國際賽事的任務畫下圓滿句點。

今年中華民國定向越野協會共派隊參加5項國際賽事，可說是疫情之後參加國際賽最為活絡的一年，而這趟壓軸的日本定向越野錦標賽，將進行中距離與長距離賽事，對選手來說是相當大的技術與體能考驗。

中華隊是由中華民國定向越野協會秘書長陳薇婷擔任領隊，並由新竹縣年輕教練賴韋綸督軍、黃思婷擔任管理，全隊3男2女菁英選手入列，包括男選手林暐程、李典叡、廖治翔與女選手林佳慧、梁宇琪。其中，目前就讀中正大學的林暐程與就讀陽明交大的李典叡為首次入選國家隊，另3人廖治翔、林佳慧、梁宇琪則是多次當選國手的定向越野好手。

由於這是日本年度定向越野大賽，吸引各國好手報名參賽，共有近2千人報名，新加坡籍亞洲定向越野總會秘書長Eugene Chow也將參加中距離賽事。其他還有香港、韓國、加拿大等國好手參加，我國將參加11月東京聽障奧運定向越野賽選手楊天筆、莊詠智、吳思穎等也將參賽做為東京聽奧前的壓力測試。

中華隊 聽奧

定向越野／參加2025日本定向越野錦標賽暨世界排名賽 中華隊啟程赴日

