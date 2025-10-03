快訊

中職／與桃猿爭奪季後賽門票！ 雄鷹晉級之路尚未封死

聯合新聞網／ 綜合報導
台鋼雄鷹總教練洪一中。聯合報系資料照
中信兄弟隊昨天奪下中華職棒下半季冠軍。樂天桃猿隊則是以3：2險勝台鋼雄鷹隊，雙方勝差拉開至1.5場，但雄鷹季後賽之路尚未完全絕望。

兄弟和統一獅隊已取得季後賽門票，全年度戰績兄弟領先獅隊3場，淘汰指數M1。

桃猿目前全年戰績60勝1和56敗；雄鷹則是58勝2和57敗，勝差1.5場。

不考慮和局情況下，如果桃猿最後3戰全輸，雄鷹2勝1敗就能挺進季後賽。桃猿1勝2敗，雄鷹要3戰全勝才能晉級。桃猿若2勝1敗或3勝0敗，雄鷹將被淘汰。

雄鷹今天將與兄弟交手，推出本土投手張誠恩先發，對上兄弟洋投李博登。猿隊將對決獅隊，推出洋投波賽樂對決獅隊洋投奧德銳。

台鋼雄鷹 樂天桃猿 統一獅 中信兄弟

