日職／古林睿煬傳好消息！火腿投教曝傷勢輕微有望季後賽登板

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬9月28日因上半身不適被下放二軍，如今傳出好消息，火腿投手教練加藤武治表示，古林的傷勢比想像中輕微。

根據《日刊體育》報導，古林睿煬28日被移出登錄名單，缺席原定30日對軟銀隊的先發登板。加藤武治表示：「情況比預期的輕微。」如今有望在季後賽登板。

古林睿煬今年轉戰日本職棒，卻飽受傷勢困擾，今年4月23日進入一軍先發輪值，6月初因左側內腹斜肌受傷休養3個月，9月18日重返一軍後表現也不佳，9月23日對樂天隊中繼2局失2分，28日因傷遭下放二軍。

古林睿煬本季出賽7場，2勝2敗，32.1局送出34K，有9次保送，防禦率3.62。代表作是5月11日對樂天，9局7K無失分，用98球完成「瘋狗完封」。