林暉盛好投 中信兄弟下半季封王、奪隊史第20座季冠軍

中信兄弟隊昨晚在台中讓黃色彩帶成功飛散在洲際主場夜空中。林暉盛先發七局僅失一分的好投，幫助兄弟以六比二擊敗味全龍隊，自力將下半季封王魔術數字歸零，奪得隊史第廿座季冠軍，下一步要挑戰第一張直達台灣大賽的門票。

由於樂天桃猿、台鋼雄鷹、統一獅三隊下半季淘汰指數都還有一，賽前劇本就需要兄弟自己贏球才能夠拋出彩帶，與其他場次的勝負無關，這場封王戰吸引了一萬五千三百八十三人進場。

兄弟詮釋今年球風「靠團隊贏球」，五分打點都是不同人貢獻，而林暉盛則以八十一球投完七局，寫下個人生涯最長投球局數，被敲五支安打，僅因七局上張祐銘的陽春砲丟掉一分，另有兩次三振。

林暉盛賽後表示自己十分興奮，這場封王戰就是當作最後一場去丟，「感謝教練團相信我、信任我，我也有展現該有的東西。」林暉盛是兄弟在二○二三年的選秀第一指名，今年球季在二軍以中繼為主，球季尾聲配合球隊需求轉為先發，在這場封王戰中投出代表作。