聽新聞
0:00 / 0:00

林暉盛好投 中信兄弟下半季封王、奪隊史第20座季冠軍

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影
中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊昨晚在台中讓黃色彩帶成功飛散在洲際主場夜空中。林暉盛先發七局僅失一分的好投，幫助兄弟以六比二擊敗味全龍隊，自力將下半季封王魔術數字歸零，奪得隊史第廿座季冠軍，下一步要挑戰第一張直達台灣大賽的門票。

由於樂天桃猿台鋼雄鷹統一獅三隊下半季淘汰指數都還有一，賽前劇本就需要兄弟自己贏球才能夠拋出彩帶，與其他場次的勝負無關，這場封王戰吸引了一萬五千三百八十三人進場。

兄弟詮釋今年球風「靠團隊贏球」，五分打點都是不同人貢獻，而林暉盛則以八十一球投完七局，寫下個人生涯最長投球局數，被敲五支安打，僅因七局上張祐銘的陽春砲丟掉一分，另有兩次三振。

林暉盛賽後表示自己十分興奮，這場封王戰就是當作最後一場去丟，「感謝教練團相信我、信任我，我也有展現該有的東西。」林暉盛是兄弟在二○二三年的選秀第一指名，今年球季在二軍以中繼為主，球季尾聲配合球隊需求轉為先發，在這場封王戰中投出代表作。

中信兄弟 台中市 林暉盛 味全龍 台灣大賽 樂天桃猿 台鋼雄鷹 統一獅

延伸閱讀

中職／奪季冠軍腳步不停留 平野惠一喊：年度第一！

中職／猿投威能帝9連勝宣告兩大獎到手 雄鷹拚季後賽門票超難

中職／封王！中信兄弟奪第20座季冠軍 林暉盛化身致勝騎士

中職／兄弟最速封王劇本限定自力更生 3隊淘汰指數仍有1

相關新聞

中職／封王！中信兄弟奪第20座季冠軍 林暉盛化身致勝騎士

中信兄弟隊昨天在新莊沒拋出的黃色彩帶，今天成功飛散在洲際主場的夜空中。林暉盛先發7局僅失1分的好投，幫助兄弟以6：2擊敗...

中職／奪季冠軍腳步不停留 平野惠一喊：年度第一！

中信兄弟隊今天由林暉盛7局失1分的好投領軍，以6：2擊敗味全龍隊將魔術數字歸零取得下半季冠軍，總教練平野惠一一刻也沒有停...

中職／猿投威能帝9連勝宣告兩大獎到手 雄鷹拚季後賽門票超難

樂天桃猿隊王牌投手威能帝，今天在嘉義市球場主宰戰場，對台鋼雄鷹隊之戰先發7局無失分，優質表現奪下本季第15勝，宣告勝投王...

中職／游霆崴奪下近3年首勝 悍將閃過興農最慘77敗紀錄

富邦悍將隊今天作客高雄澄清湖球場，游霆崴本季首次登板先發，對統一獅隊投5局未失分，和4名後援投手聯手讓統一獅隊掛零，終場...

林暉盛好投 中信兄弟下半季封王、奪隊史第20座季冠軍

中信兄弟隊昨晚在台中讓黃色彩帶成功飛散在洲際主場夜空中。林暉盛先發七局僅失一分的好投，幫助兄弟以六比二擊敗味全龍隊，自力...

中職／安芝儇曬低胸婚紗照喊「跟我結婚」網：哪裡抽號碼牌？

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊安芝儇和Mingo（朴旻曙）上周在大巨蛋賽後表演，穿上低胸白色婚紗，模樣相當優雅。安芝儇今天在社群平台發文發問：「要跟我結婚嗎？」吸引大批網友排隊報名。 據三立新聞網報導，安芝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。