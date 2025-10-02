中職／奪季冠軍腳步不停留 平野惠一喊：年度第一！

中信兄弟隊今天由林暉盛7局失1分的好投領軍，以6：2擊敗味全龍隊將魔術數字歸零取得下半季冠軍，總教練平野惠一一刻也沒有停留，再放眼年度第一，希望球迷「明天繼續進場為我們加油！」

中信兄弟上半季與統一獅隊拚到最後一刻才讓出季冠軍，平野惠一下半季受訪時屢次提及此事，今天賽後也向現場球迷表明決心。

「上半季（冠軍）沒拿到，非常懊悔。」平野惠一說：「上半季也讓各位球迷看得很懊悔。所以我們全隊決定，下半季一定要讓所有球迷看得很開心，一路努力到現在，恭喜大家。」

而隨著今天另一地統一獅隊輸球，兄弟距離年度第一的魔術數字也剩下M1，明天要繼續在洲際主場出賽，對手換成正在爭取年度第三的台鋼雄鷹隊。

平野惠一說：「首先我們拿到下半季冠軍，下個目標就是拿下全年第一，明天繼續進場為我們加油，非常感謝大家。」

先發7局在封王戰拿下勝投的林暉盛表示，扛起這場先發心情上很興奮，「把今天當最後一場在丟。感謝教練團相信我、信任我，我也有展現該有的東西，也謝謝我老婆。」