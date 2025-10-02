快訊

中職／奪季冠軍腳步不停留 平野惠一喊：年度第一！

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊今天由林暉盛7局失1分的好投領軍，以6：2擊敗味全龍隊將魔術數字歸零取得下半季冠軍，總教練平野惠一一刻也沒有停留，再放眼年度第一，希望球迷「明天繼續進場為我們加油！」

中信兄弟上半季與統一獅隊拚到最後一刻才讓出季冠軍，平野惠一下半季受訪時屢次提及此事，今天賽後也向現場球迷表明決心。

「上半季（冠軍）沒拿到，非常懊悔。」平野惠一說：「上半季也讓各位球迷看得很懊悔。所以我們全隊決定，下半季一定要讓所有球迷看得很開心，一路努力到現在，恭喜大家。」

而隨著今天另一地統一獅隊輸球，兄弟距離年度第一的魔術數字也剩下M1，明天要繼續在洲際主場出賽，對手換成正在爭取年度第三的台鋼雄鷹隊。

平野惠一說：「首先我們拿到下半季冠軍，下個目標就是拿下全年第一，明天繼續進場為我們加油，非常感謝大家。」

先發7局在封王戰拿下勝投的林暉盛表示，扛起這場先發心情上很興奮，「把今天當最後一場在丟。感謝教練團相信我、信任我，我也有展現該有的東西，也謝謝我老婆。」

中職／封王！中信兄弟奪第20座季冠軍 林暉盛化身致勝騎士

中信兄弟隊昨天在新莊沒拋出的黃色彩帶，今天成功飛散在洲際主場的夜空中。林暉盛先發7局僅失1分的好投，幫助兄弟以6：2擊敗...

中職／猿投威能帝9連勝宣告兩大獎到手 雄鷹拚季後賽門票超難

樂天桃猿隊王牌投手威能帝，今天在嘉義市球場主宰戰場，對台鋼雄鷹隊之戰先發7局無失分，優質表現奪下本季第15勝，宣告勝投王...

中職／游霆崴奪下近3年首勝 悍將閃過興農最慘77敗紀錄

富邦悍將隊今天作客高雄澄清湖球場，游霆崴本季首次登板先發，對統一獅隊投5局未失分，和4名後援投手聯手讓統一獅隊掛零，終場...

中職／安芝儇曬低胸婚紗照喊「跟我結婚」網：哪裡抽號碼牌？

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊安芝儇和Mingo（朴旻曙）上周在大巨蛋賽後表演，穿上低胸白色婚紗，模樣相當優雅。安芝儇今天在社群平台發文發問：「要跟我結婚嗎？」吸引大批網友排隊報名。 據三立新聞網報導，安芝

U18世界盃／中華隊王奕翔爆料 遭南韓球員當面嘲諷「最弱一屆」

上個月舉行的U18世界盃棒球賽季軍賽，中華隊靠關鍵改判以1分之差擊敗南韓隊，成功奪下季軍。中華隊投手王奕翔透露，超級循環賽前有南韓球員在電梯叫住中華隊投手陳世展，用翻譯機嘲諷：「這屆是台灣最弱一屆。」

