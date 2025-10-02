聽新聞
中職／猿投威能帝9連勝宣告兩大獎到手 雄鷹拚季後賽門票超難
樂天桃猿隊王牌投手威能帝，今天在嘉義市球場主宰戰場，對台鋼雄鷹隊之戰先發7局無失分，優質表現奪下本季第15勝，宣告勝投王到手，猿隊終場3：2獲勝，年度戰績領先雄鷹1.5場勝差，兩隊只剩3場例行賽，猿隊爭取季後賽處於相當有利局面。
威能帝用100球完成7局任務，只被揮出1支安打、出現兩次保送，一共投出6次三振，除了15勝穩居榜首，奪三振168次也遙遙領先，抱回兩大年度獎項沒問題。
威能帝從7月4日投贏富邦悍將隊開始，再也不知敗投滋味，已經投出9連勝， 對雄鷹更是跨場連21局未失分。
猿隊「小胖」林泓育4局上轟出陽春砲，本季第9轟、生涯第216轟成致勝一擊，8、9局上各得1分拉大比數差距，雄鷹9局下面對猿隊第3任投手朱承洋攻下兩分，終場仍以1分之差落敗，終止3連勝。
雄鷹洋投後勁先發7局，被揮出5支安打、失1分吞敗，挑戰本季第14勝失利。
