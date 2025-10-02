中職／封王！中信兄弟奪第20座季冠軍 林暉盛化身致勝騎士

中信兄弟隊昨天在新莊沒拋出的黃色彩帶，今天成功飛散在洲際主場的夜空中。林暉盛先發7局僅失1分的好投，幫助兄弟以6：2擊敗味全龍隊，自力將下半季封王魔術數字歸零，奪得隊史第20座季冠軍。

由於樂天桃猿、台鋼雄鷹、統一獅三隊下半季淘汰指數都還有一，賽前劇本就需要兄弟自己贏球才能夠拋出彩帶，與其他場次的勝負無關，這場封王戰吸引了15383人進場。

林暉盛前6局雖然5度讓對手上壘，但都分散在不同局數，沒有讓龍隊拿下過分數，直到第7局才被張祐銘敲出右外野的陽春砲，丟掉此戰的第1分。

在這場封王戰中，林暉盛投出生涯代表作，以81球投完7局，寫下個人最長投球局數，被敲5支安打丟掉1分，另有2次三振。

兄弟攻勢詮釋今年球隊風格，個人獎不多、靠團隊贏球，4局下由宋晟睿的適時安打敲回第1分，5局下江坤宇高飛犧牲打進帳第2分，6局下則是岳東華安打、 陳統恩高飛犧牲打得2分，7局下滿壘時先靠暴投得分，接著詹子賢高飛犧牲打敲回此局第2分。

兄弟今天將中職各隊最多的季冠軍數量繼續向上堆疊，下一步是要挑戰年度勝率第一，由於另一地統一獅輸給富邦悍將，兄弟在年度勝率的魔術數字也進入M1，明天就可自力登頂。 中信兄弟先發投手林暉盛主投七局失一分。記者黃仲裕／攝影 中信兄弟第7棒岳東華6局下半擊出左外野一壘安打，帶有1分打點。 記者黃仲裕／攝影 中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影

中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影