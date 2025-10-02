快訊

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

苗栗爆隨機砍人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…他曝事發過程

財神爺中秋前來報到！威力彩2.27億頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／封王！中信兄弟奪第20座季冠軍 林暉盛化身致勝騎士

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影
中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊昨天在新莊沒拋出的黃色彩帶，今天成功飛散在洲際主場的夜空中。林暉盛先發7局僅失1分的好投，幫助兄弟以6：2擊敗味全龍隊，自力將下半季封王魔術數字歸零，奪得隊史第20座季冠軍。

由於樂天桃猿、台鋼雄鷹、統一獅三隊下半季淘汰指數都還有一，賽前劇本就需要兄弟自己贏球才能夠拋出彩帶，與其他場次的勝負無關，這場封王戰吸引了15383人進場。

林暉盛前6局雖然5度讓對手上壘，但都分散在不同局數，沒有讓龍隊拿下過分數，直到第7局才被張祐銘敲出右外野的陽春砲，丟掉此戰的第1分。

在這場封王戰中，林暉盛投出生涯代表作，以81球投完7局，寫下個人最長投球局數，被敲5支安打丟掉1分，另有2次三振。

兄弟攻勢詮釋今年球隊風格，個人獎不多、靠團隊贏球，4局下由宋晟睿的適時安打敲回第1分，5局下江坤宇高飛犧牲打進帳第2分，6局下則是岳東華安打、 陳統恩高飛犧牲打得2分，7局下滿壘時先靠暴投得分，接著詹子賢高飛犧牲打敲回此局第2分。

兄弟今天將中職各隊最多的季冠軍數量繼續向上堆疊，下一步是要挑戰年度勝率第一，由於另一地統一獅輸給富邦悍將，兄弟在年度勝率的魔術數字也進入M1，明天就可自力登頂。

中信兄弟先發投手林暉盛主投七局失一分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟先發投手林暉盛主投七局失一分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第7棒岳東華6局下半擊出左外野一壘安打，帶有1分打點。 記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第7棒岳東華6局下半擊出左外野一壘安打，帶有1分打點。 記者黃仲裕／攝影
中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影
中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影

中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影
中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影

中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影
中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟在補賽擊敗味全龍，魔術數字歸零，拿下中職下半季總冠軍。記者黃仲裕／攝影

林暉盛 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／游霆崴奪下近3年首勝 悍將閃過興農最慘77敗紀錄

圖輯／中職中信封王戰

統一獅首度三連霸！2007-2009年稱霸中職　總冠軍戰鏖戰兄弟象七場

中職／兄弟最速封王劇本限定自力更生 3隊淘汰指數仍有1

相關新聞

中職／封王！中信兄弟奪第20座季冠軍 林暉盛化身致勝騎士

中信兄弟隊昨天在新莊沒拋出的黃色彩帶，今天成功飛散在洲際主場的夜空中。林暉盛先發7局僅失1分的好投，幫助兄弟以6：2擊敗...

中職／奪季冠軍腳步不停留 平野惠一喊：年度第一！

中信兄弟隊今天由林暉盛7局失1分的好投領軍，以6：2擊敗味全龍隊將魔術數字歸零取得下半季冠軍，總教練平野惠一一刻也沒有停...

中職／猿投威能帝9連勝宣告兩大獎到手 雄鷹拚季後賽門票超難

樂天桃猿隊王牌投手威能帝，今天在嘉義市球場主宰戰場，對台鋼雄鷹隊之戰先發7局無失分，優質表現奪下本季第15勝，宣告勝投王...

中職／游霆崴奪下近3年首勝 悍將閃過興農最慘77敗紀錄

富邦悍將隊今天作客高雄澄清湖球場，游霆崴本季首次登板先發，對統一獅隊投5局未失分，和4名後援投手聯手讓統一獅隊掛零，終場...

中職／安芝儇曬低胸婚紗照喊「跟我結婚」網：哪裡抽號碼牌？

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊安芝儇和Mingo（朴旻曙）上周在大巨蛋賽後表演，穿上低胸白色婚紗，模樣相當優雅。安芝儇今天在社群平台發文發問：「要跟我結婚嗎？」吸引大批網友排隊報名。 據三立新聞網報導，安芝

U18世界盃／中華隊王奕翔爆料 遭南韓球員當面嘲諷「最弱一屆」

上個月舉行的U18世界盃棒球賽季軍賽，中華隊靠關鍵改判以1分之差擊敗南韓隊，成功奪下季軍。中華隊投手王奕翔透露，超級循環賽前有南韓球員在電梯叫住中華隊投手陳世展，用翻譯機嘲諷：「這屆是台灣最弱一屆。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。