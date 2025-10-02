聽新聞
中職／游霆崴奪下近3年首勝 悍將閃過興農最慘77敗紀錄
富邦悍將隊今天作客高雄澄清湖球場，游霆崴本季首次登板先發，對統一獅隊投5局未失分，和4名後援投手聯手讓統一獅隊掛零，終場以2：0獲勝，游霆崴拿到近3季首場勝投，也獲選單場MVP。
悍將拚出4連勝，本季戰績44勝74敗，明天移師天母球場和味全龍隊交手，後天回到新莊主場對決樂天桃猿隊，就算例行賽最後兩戰輸球，也不會追平興農牛隊2012年締造的中職單季最慘77敗紀錄。
游霆崴今天用60球完成5局任務，只被揮出3支安打、未投出保送，讓獅隊一路掛零；悍將第6局起動用牛棚，王尉永、賴鴻誠、李吳永勤、林栚呈都未失分，聯手4局只被3安，游霆崴終於嘗到勝投滋味。
他的上一勝已是2022年10月10日，當時對味全龍隊先發5局無失分，等了近3年再度開張，生涯7年累積13勝14敗。
悍將2局上展開首波攻勢，董子恩、魏全連續兩支內野安打，加上林岳谷適時安打攻下全場第1分；5局上蔡佳諺、葉子霆連續安打，池恩齊高飛犧牲打，形成2：0領先，一路維持優勢到比賽結束。
獅隊洋投獅帝芬先發6局被揮出6支安打，失兩分吞下中職生涯首敗，終止2連勝。
