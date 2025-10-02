中職／安芝儇曬低胸婚紗照喊「跟我結婚」網：哪裡抽號碼牌？

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊安芝儇和Mingo（朴旻曙）上周在大巨蛋賽後表演，穿上低胸白色婚紗，模樣相當優雅。安芝儇今天在社群平台發文發問：「要跟我結婚嗎？」吸引大批網友排隊報名。

據三立新聞網報導，安芝儇首度在球場穿婚紗非常緊張，也憧憬未來真正身披白紗步入婚姻的樣子。Mingo爆料安芝儇「每天都在想像要結婚」，並忍不住吐槽：「你又沒有男朋友，你先去交男朋友再說。」

安芝儇今天在社群平台分享多張婚紗美照，並詢問：「要跟我結婚嗎 ? 」

貼文曝光後，網友們紛紛「排隊」報名，「哪裡抽號碼牌」、「隊伍是從這裡開始嗎」、「排隊時間開始了嗎」、「我家的貓咪會後空翻，你要嫁給我嗎」。